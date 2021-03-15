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В России могут исчезнуть дешевые китайские игрушки
В России могут исчезнуть дешевые китайские игрушки
Дешевые игрушки из Китая, продаваемые на зарубежных сайтах, могут пропасть из оборота в России, пишут "Известия" со ссылкой на документы Евразийской... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T02:10
2021-03-15T02:10
2021-03-15T02:10
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евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
китай
общество
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Дешевые игрушки из Китая, продаваемые на зарубежных сайтах, могут пропасть из оборота в России, пишут "Известия" со ссылкой на документы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Как пишет газета, с 1 июля этого года до конца 2022 года ЕЭК предлагает в качестве эксперимента допускать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) продукцию лишь тех зарубежных продавцов, у которых есть документы, подтверждающие безопасность ввозимых товаров.В список изделий, которых коснутся эти требования, вошли куклы, игрушечные поезда и животные, наборы конструкторов, головоломки, музыкальные инструменты, мячи, электронные и настольные игры, а также краски и изделия для карнавалов.В пресс-службе ЕЭК уточнили, что еще не приняли окончательное решение по этому вопросу. Планируется, что новые правила помогут обеспечить безопасность продукции, а также выровнять конкурентные условия для всех поставщиков и производителей ЕАЭС.
https://ria.ru/20200225/1565151086.html
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россия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, китай, общество