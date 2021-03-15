Бурджанадзе рассказала, кто может наладить отношения России и Грузии
© Sputnik / Владимир УмикашвилиЛидер партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе выступает на акции оппозиции в Тбилиси
© Sputnik / Владимир Умикашвили
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российско-грузинские отношения наладить может только президент РФ Владимир Путин, считает бывший спикер парламента Грузии, оппозиционер Нино Бурджанадзе.
"Безусловно, у нас очень серьезные проблемы с Россией, но я знаю, что единственный человек в России, который может повлиять позитивно, негативно тоже, на российско-грузинские отношения - это, действительно, Владимир Путин", - сказала Бурджанадзе в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Она отметила, что как бы не было сложно, разговаривать с Россией нужно. "Если люди хотят реально изменить российско-грузинскую политику, то они должны разговаривать с тем, кто может на нее реально повлиять", - подчеркнула она.
Признание Россией Абхазии и Южной Осетии Бурджанадзе назвала большой ошибкой со стороны РФ. "Это, безусловно, очень тяжелый момент для нас", - сказала политик.
"Пока этот вопрос будет стоять между Грузией и Россией, у нас сложности будут всегда", - сказала Бурджанадзе.
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