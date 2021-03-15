Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210315/gruziya-1601398720.html
Бурджанадзе рассказала, кто может наладить отношения России и Грузии
Бурджанадзе рассказала, кто может наладить отношения России и Грузии
Российско-грузинские отношения наладить может только президент РФ Владимир Путин, считает бывший спикер парламента Грузии, оппозиционер Нино Бурджанадзе. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T23:31
2021-03-15T23:31
владимир путин
нино бурджанадзе
абхазия
южная осетия
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582596310_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_4b346eb8ca88c3b383eba4ef19f18e7e.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российско-грузинские отношения наладить может только президент РФ Владимир Путин, считает бывший спикер парламента Грузии, оппозиционер Нино Бурджанадзе.Она отметила, что как бы не было сложно, разговаривать с Россией нужно. "Если люди хотят реально изменить российско-грузинскую политику, то они должны разговаривать с тем, кто может на нее реально повлиять", - подчеркнула она.Признание Россией Абхазии и Южной Осетии Бурджанадзе назвала большой ошибкой со стороны РФ. "Это, безусловно, очень тяжелый момент для нас", - сказала политик.
https://ria.ru/20210101/gruziya-1591783489.html
https://ria.ru/20200923/gruziya-1577637979.html
абхазия
южная осетия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582596310_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_b4ca299148b9256046a8f54b19e65993.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, нино бурджанадзе, абхазия, южная осетия, грузия, в мире

Бурджанадзе рассказала, кто может наладить отношения России и Грузии

23:31 15.03.2021
 
© Sputnik / Владимир УмикашвилиЛидер партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе выступает на акции оппозиции в Тбилиси
Лидер партии Демократическое движение - Единая Грузия Нино Бурджанадзе выступает на акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Владимир Умикашвили
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российско-грузинские отношения наладить может только президент РФ Владимир Путин, считает бывший спикер парламента Грузии, оппозиционер Нино Бурджанадзе.

"Безусловно, у нас очень серьезные проблемы с Россией, но я знаю, что единственный человек в России, который может повлиять позитивно, негативно тоже, на российско-грузинские отношения - это, действительно, Владимир Путин", - сказала Бурджанадзе в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Нино Бурджанадзе - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
1 января, 19:52
Бурджанадзе рассказала про обиду Грузии на Россию
Она отметила, что как бы не было сложно, разговаривать с Россией нужно. "Если люди хотят реально изменить российско-грузинскую политику, то они должны разговаривать с тем, кто может на нее реально повлиять", - подчеркнула она.
Признание Россией Абхазии и Южной Осетии Бурджанадзе назвала большой ошибкой со стороны РФ. "Это, безусловно, очень тяжелый момент для нас", - сказала политик.

"Пока этот вопрос будет стоять между Грузией и Россией, у нас сложности будут всегда", - сказала Бурджанадзе.

Нино Бурджанадзе - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября 2020, 10:24
Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО
 
Владимир ПутинНино БурджанадзеАбхазияЮжная ОсетияГрузияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие для признания Крыма на Западе
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния