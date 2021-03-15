https://ria.ru/20210315/gruziya-1601398720.html

Бурджанадзе рассказала, кто может наладить отношения России и Грузии

Бурджанадзе рассказала, кто может наладить отношения России и Грузии

Российско-грузинские отношения наладить может только президент РФ Владимир Путин, считает бывший спикер парламента Грузии, оппозиционер Нино Бурджанадзе. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T23:31

2021-03-15T23:31

2021-03-15T23:31

владимир путин

нино бурджанадзе

абхазия

южная осетия

грузия

в мире

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российско-грузинские отношения наладить может только президент РФ Владимир Путин, считает бывший спикер парламента Грузии, оппозиционер Нино Бурджанадзе.Она отметила, что как бы не было сложно, разговаривать с Россией нужно. "Если люди хотят реально изменить российско-грузинскую политику, то они должны разговаривать с тем, кто может на нее реально повлиять", - подчеркнула она.Признание Россией Абхазии и Южной Осетии Бурджанадзе назвала большой ошибкой со стороны РФ. "Это, безусловно, очень тяжелый момент для нас", - сказала политик.

https://ria.ru/20210101/gruziya-1591783489.html

https://ria.ru/20200923/gruziya-1577637979.html

абхазия

южная осетия

грузия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, нино бурджанадзе, абхазия, южная осетия, грузия, в мире