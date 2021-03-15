Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210315/gremmi-1601189806.html
Гарри Стайлс завоевал "Грэмми" за песню в стиле "поп"
Гарри Стайлс завоевал "Грэмми" за песню в стиле "поп"
Британский певец Гарри Стайлс, исполнивший песню Watermelon Sugar, получил премию "Грэмми" в категории "Лучшее сольное поп-исполнение", сообщили организаторы... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T05:25
2021-03-15T14:50
культура
63-я церемония «грэмми»
гарри стайлс
тейлор свифт (певица)
джастин бибер
грэмми
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601297109_0:348:2805:1926_1920x0_80_0_0_59f691aa05133fee3f75f95c86f74b88.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Британский певец Гарри Стайлс, исполнивший песню Watermelon Sugar, получил премию "Грэмми" в категории "Лучшее сольное поп-исполнение", сообщили организаторы церемонии.Британцу в этой категории удалось обойти канадского исполнителя Джастина Бибера и певиц Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Дуа Липу и рэп-исполнительницу Doja Cat.63-я церемония вручения награды Академии звукозаписи США проходит в воскресенье и транслируется в прямом эфире на телеканале CBS.
https://ria.ru/20210315/gremmi-1601189553.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601297109_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_b529b2be4b668fbed98d79f90e52acba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
63-я церемония «грэмми», гарри стайлс, тейлор свифт (певица), джастин бибер, грэмми, сша, в мире

Гарри Стайлс завоевал "Грэмми" за песню в стиле "поп"

05:25 15.03.2021 (обновлено: 14:50 15.03.2021)
 
© AFP 2021 / Kevin Winter/The Recording Academy via Getty ImagesБританский певец Гарри Стайлс выступает в прямом эфире 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
Британский певец Гарри Стайлс выступает в прямом эфире 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AFP 2021 / Kevin Winter/The Recording Academy via Getty Images
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Британский певец Гарри Стайлс, исполнивший песню Watermelon Sugar, получил премию "Грэмми" в категории "Лучшее сольное поп-исполнение", сообщили организаторы церемонии.
Британцу в этой категории удалось обойти канадского исполнителя Джастина Бибера и певиц Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Дуа Липу и рэп-исполнительницу Doja Cat.
63-я церемония вручения награды Академии звукозаписи США проходит в воскресенье и транслируется в прямом эфире на телеканале CBS.
H.E.R. с наградой за песню года I Can't Breathe и лучшей R&B песней на 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 05:07Культура
Названа песня года по версии "Грэмми"
 
Культура63-я церемония «Грэмми»Гарри СтайлсТейлор Свифт (певица)Джастин БиберГрэммиСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие для признания Крыма на Западе
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния