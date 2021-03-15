https://ria.ru/20210315/gremmi-1601189806.html

Гарри Стайлс завоевал "Грэмми" за песню в стиле "поп"

Гарри Стайлс завоевал "Грэмми" за песню в стиле "поп"

Британский певец Гарри Стайлс, исполнивший песню Watermelon Sugar, получил премию "Грэмми" в категории "Лучшее сольное поп-исполнение", сообщили организаторы... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T05:25

2021-03-15T05:25

2021-03-15T14:50

культура

63-я церемония «грэмми»

гарри стайлс

тейлор свифт (певица)

джастин бибер

грэмми

сша

в мире

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Британский певец Гарри Стайлс, исполнивший песню Watermelon Sugar, получил премию "Грэмми" в категории "Лучшее сольное поп-исполнение", сообщили организаторы церемонии.Британцу в этой категории удалось обойти канадского исполнителя Джастина Бибера и певиц Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Дуа Липу и рэп-исполнительницу Doja Cat.63-я церемония вручения награды Академии звукозаписи США проходит в воскресенье и транслируется в прямом эфире на телеканале CBS.

https://ria.ru/20210315/gremmi-1601189553.html

сша

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2021

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63-я церемония «грэмми», гарри стайлс, тейлор свифт (певица), джастин бибер, грэмми, сша, в мире