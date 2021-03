https://ria.ru/20210315/gremmi-1601189553.html

Названа песня года по версии "Грэмми"

Композиция "I Can't Breathe" американской исполнительницы H.E.R завоевала премию "Грэмми" в категории "Лучшая песня года". Трансляцию церемонии вел телеканал... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T05:07

2021-03-15T05:07

2021-03-15T13:00

Названа лучшая песня года по версии "Грэмми"

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Композиция "I Can't Breathe" американской исполнительницы H.E.R завоевала премию "Грэмми" в категории "Лучшая песня года". Трансляцию церемонии вел телеканал CBS."I сan't breathe" ("Я не могу дышать") — последние слова афроамериканца Джорджа Флойда, который в мае прошлого года умер после того, как его задержала полиция. Тогда один из полицейских применил удушающий прием, надавив Флойду коленом на шею, из-за чего тот потерял сознание. После смерти Флойда в Миннеаполисе и по всей стране начались масштабные акции протеста за права чернокожих, часто сопровождавшиеся беспорядками.За победу в категории "Лучшая песня года" боролись также "Everything I Wanted" Билли Айлиш, "Black Parade" Бейонсе, "Cardigan" Тейлор Свифт, "The Box" рэпера Roddy Ricch, "Circles" певца Post Malone, "Don't Start Now" певицы Дуа Липа и "If the World Was Ending", которую исполняли дуэт канадца JP Saxe и американки Джулии Майклз.Песню Билли Айлиш "Everything I Wanted" признали лучшей записью года, а лучшим альбомом стал "Folklore" Тейлор Свифт.Бейонсе, ее дочь Блю Айви и нигерийский певец WizKid получили премию за лучшее музыкальное видео. Таким образом, Бейонсе стала рекордсменкой по числу "Грэмми" среди женщин — всего у нее 28 наград.

