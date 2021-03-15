На портале госуслуг Нижегородской области появился сервис "Решаем вместе"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Платформа обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" появилась на региональном портале госуслуг Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что теперь жители региона смогут оставить предложения по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также рассказать о той или иной проблеме.
"Цифровые сервисы дают огромные возможности по запуску новых механизмов обратной связи. Такие каналы позволяют находить быстрые и своевременные решения самых разных проблем. В регионе уже успешно работает портал "Вам решать". Кроме того, проблемы жителей решаются через обращения в соцсетях, которые фиксирует Центр управления регионом", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Глава региона подчеркнул, что платформа обратной связи на госуслугах создана по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика". "Уверен, что данное решение станет важной и востребованной частью работы портала", – добавил Никитин.
Сервис находится на главной странице регионального портала госуслуг (gu.nnov.ru). Все обращения распределены по 4 категориям для ускоренной обработки и оперативного реагирования ответственных ведомств: "Информационные технологии", МФЦ "Мои документы", "Портал госуслуг", "Иное". Пользователю предлагается описать суть предложения или проблемы, прикрепить фото с места события. На рассмотрение сообщения отведено 30 дней со дня его регистрации, однако, в среднем, большинство вопросов решаются в течение 10 календарных дней. Ответ придет в личный кабинет пользователя.