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Нижегородская область
https://ria.ru/20210315/gosuslugi-1601396016.html
На портале госуслуг Нижегородской области появился сервис "Решаем вместе"
На портале госуслуг Нижегородской области появился сервис "Решаем вместе"
Платформа обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" появилась на региональном портале госуслуг Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T22:38
2021-03-15T22:38
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Платформа обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" появилась на региональном портале госуслуг Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что теперь жители региона смогут оставить предложения по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также рассказать о той или иной проблеме.Глава региона подчеркнул, что платформа обратной связи на госуслугах создана по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика". "Уверен, что данное решение станет важной и востребованной частью работы портала", – добавил Никитин.Сервис находится на главной странице регионального портала госуслуг (gu.nnov.ru). Все обращения распределены по 4 категориям для ускоренной обработки и оперативного реагирования ответственных ведомств: "Информационные технологии", МФЦ "Мои документы", "Портал госуслуг", "Иное". Пользователю предлагается описать суть предложения или проблемы, прикрепить фото с места события. На рассмотрение сообщения отведено 30 дней со дня его регистрации, однако, в среднем, большинство вопросов решаются в течение 10 календарных дней. Ответ придет в личный кабинет пользователя.
https://ria.ru/20210305/investitsii-1600123682.html
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глеб никитин, нижегородская область, общество

На портале госуслуг Нижегородской области появился сервис "Решаем вместе"

22:38 15.03.2021
 
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Платформа обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" появилась на региональном портале госуслуг Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что теперь жители региона смогут оставить предложения по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также рассказать о той или иной проблеме.

"Цифровые сервисы дают огромные возможности по запуску новых механизмов обратной связи. Такие каналы позволяют находить быстрые и своевременные решения самых разных проблем. В регионе уже успешно работает портал "Вам решать". Кроме того, проблемы жителей решаются через обращения в соцсетях, которые фиксирует Центр управления регионом", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

Глава региона подчеркнул, что платформа обратной связи на госуслугах создана по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика". "Уверен, что данное решение станет важной и востребованной частью работы портала", – добавил Никитин.
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Сервис находится на главной странице регионального портала госуслуг (gu.nnov.ru). Все обращения распределены по 4 категориям для ускоренной обработки и оперативного реагирования ответственных ведомств: "Информационные технологии", МФЦ "Мои документы", "Портал госуслуг", "Иное". Пользователю предлагается описать суть предложения или проблемы, прикрепить фото с места события. На рассмотрение сообщения отведено 30 дней со дня его регистрации, однако, в среднем, большинство вопросов решаются в течение 10 календарных дней. Ответ придет в личный кабинет пользователя.
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