https://ria.ru/20210315/gosduma-1601342590.html

В Госдуме обсудят вмешательство в дела России с помощью соцсетей

В Госдуме обсудят вмешательство в дела России с помощью соцсетей

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне на заседании 16 марта обсудит попытки иностранного влияния через зарубежные социальные... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:25

2021-03-15T16:25

2021-03-15T16:30

россия

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политика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне на заседании 16 марта обсудит попытки иностранного влияния через зарубежные социальные сети, сообщили журналистам в пресс-службе комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции."Шестнадцатого марта состоится заседание комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В повестке заседания вопрос "О вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации с использованием площадок зарубежных социальных сетей", - говорится в сообщении.В заседании примут участие депутаты Госдумы, представители Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, МВД России, Роскомнадзора, Общественной палаты РФ.

https://ria.ru/20210315/roskomnadzor-1601159243.html

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