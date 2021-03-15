https://ria.ru/20210315/glazev-1601210497.html

Сергей Глазьев: торговля с Китаем - локомотив экономического роста

Сергей Глазьев: торговля с Китаем - локомотив экономического роста

Торговля с Китаем является локомотивом экономического роста, сообщил в эфире Radio Metro член коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T10:43

2021-03-15T10:43

2021-03-15T10:43

россия-китай: главное

сергей глазьев

китай

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МОСКВА, 15 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Торговля с Китаем является локомотивом экономического роста, сообщил в эфире Radio Metro член коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, российский экономист и политик Сергей Глазьев.По его мнению, еще в 2008 году, когда разразился мировой финансовый кризис, Китай совершил очень серьезные структурные изменения, в сторону опережающего развития внутреннего рынка. Это политика себя полностью оправдала. Ставка на развитие внутренней экономики, внутреннего рынка Китая, дала возможности сохранить высокие темпы роста."Если говорить о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и Россией, то мы работаем с Китаем в рамках благоприятного режима. Предприятия, которые сотрудничают с Китаем, работают как на внутренний рынок, так и внешнюю торговлю с Китаем, а это является локомотивом экономического роста", - отметил Глазьев.Эксперт отметил позитивную динамику торгово-экономических отношений между двумя странами, несмотря на пандемические проблемы. "Мы рассчитываем на быстрое восстановление товарооборота в этом году, я не вижу никакого беспокойства по этому поводу" - прокомментировал экономист.На вопрос журналиста по поводу целей и задач китайского правительства, поставленных на недавно завершившихся "Двух сессиях", Глазьев, опираясь на доклад премьер-министра КНР Ли Кэцяна, отметил, что самое главное – первый год 14-й пятилетки, в результате которой, Китай усилит свой научно - технический потенциал.

https://ria.ru/20210311/ekspo-1600799261.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей глазьев, китай