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Сергей Глазьев: торговля с Китаем - локомотив экономического роста
Сергей Глазьев: торговля с Китаем - локомотив экономического роста
Торговля с Китаем является локомотивом экономического роста, сообщил в эфире Radio Metro член коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T10:43
2021-03-15T10:43
2021-03-15T10:43
россия-китай: главное
сергей глазьев
китай
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МОСКВА, 15 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Торговля с Китаем является локомотивом экономического роста, сообщил в эфире Radio Metro член коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, российский экономист и политик Сергей Глазьев.По его мнению, еще в 2008 году, когда разразился мировой финансовый кризис, Китай совершил очень серьезные структурные изменения, в сторону опережающего развития внутреннего рынка. Это политика себя полностью оправдала. Ставка на развитие внутренней экономики, внутреннего рынка Китая, дала возможности сохранить высокие темпы роста."Если говорить о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и Россией, то мы работаем с Китаем в рамках благоприятного режима. Предприятия, которые сотрудничают с Китаем, работают как на внутренний рынок, так и внешнюю торговлю с Китаем, а это является локомотивом экономического роста", - отметил Глазьев.Эксперт отметил позитивную динамику торгово-экономических отношений между двумя странами, несмотря на пандемические проблемы. "Мы рассчитываем на быстрое восстановление товарооборота в этом году, я не вижу никакого беспокойства по этому поводу" - прокомментировал экономист.На вопрос журналиста по поводу целей и задач китайского правительства, поставленных на недавно завершившихся "Двух сессиях", Глазьев, опираясь на доклад премьер-министра КНР Ли Кэцяна, отметил, что самое главное – первый год 14-й пятилетки, в результате которой, Китай усилит свой научно - технический потенциал.
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сергей глазьев, китай
МОСКВА, 15 мар - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Торговля с Китаем является локомотивом экономического роста, сообщил в эфире Radio Metro член коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, российский экономист и политик Сергей Глазьев
.
По его мнению, еще в 2008 году, когда разразился мировой финансовый кризис, Китай совершил очень серьезные структурные изменения, в сторону опережающего развития внутреннего рынка. Это политика себя полностью оправдала. Ставка на развитие внутренней экономики, внутреннего рынка Китая, дала возможности сохранить высокие темпы роста.
"Если говорить о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и Россией, то мы работаем с Китаем в рамках благоприятного режима. Предприятия, которые сотрудничают с Китаем, работают как на внутренний рынок, так и внешнюю торговлю с Китаем, а это является локомотивом экономического роста", - отметил Глазьев.
Эксперт отметил позитивную динамику торгово-экономических отношений между двумя странами, несмотря на пандемические проблемы. "Мы рассчитываем на быстрое восстановление товарооборота в этом году, я не вижу никакого беспокойства по этому поводу" - прокомментировал экономист.
На вопрос журналиста по поводу целей и задач китайского правительства, поставленных на недавно завершившихся "Двух сессиях", Глазьев, опираясь на доклад премьер-министра КНР Ли Кэцяна, отметил, что самое главное – первый год 14-й пятилетки, в результате которой, Китай усилит свой научно - технический потенциал.
"Стратегия на инновационное развитие, на увеличение мощи и оптимизации научно-технического потенциала, на мой взгляд, это наиболее впечатляющий момент в докладе премьер-министра Китая Ли Кэцяна", - прокомментировал Глазьев.