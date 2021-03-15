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Мишустин поддержал идею о дополнительном дальневосточном гектаре
Мишустин поддержал идею о дополнительном дальневосточном гектаре
Премьер-министр Михаил Мишустин положительно оценил идею о дополнительном дальневосточном гектаре для тех, кто успешно освоил первый. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:21
2021-03-15T17:04
россия
дальневосточный гектар
дальний восток
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин положительно оценил идею о дополнительном дальневосточном гектаре для тех, кто успешно освоил первый.На совещании с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока он напомнил, что инициатива исходила от предпринимателя Михаила Утробина. "Он (бизнесмен. — Прим. ред.) сам успешно развивает свое дело — и взял еще десять гектаров для расширения производства, но уже вне программы. То есть государство помогло его бизнесу на старте, чтобы выйти на путь развития. Это как раз то, ради чего мы запускали все программы. Таким людям, конечно, надо помогать", — отметил Мишустин.Он попросил оперативно исполнить соответствующее поручение и доложить ему о результатах.Программу "Дальневосточный гектар" запустили в 2016 году. Она позволяет россиянам выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование землю на Дальнем Востоке. За пять лет участки получили более 90 тысяч человек.
https://ria.ru/20201226/gektar-1590708819.html
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россия, дальневосточный гектар, дальний восток, михаил мишустин, экономика

Мишустин поддержал идею о дополнительном дальневосточном гектаре

15:21 15.03.2021 (обновлено: 17:04 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Cибирский федеральный округ. День четвертый
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Cибирский федеральный округ. День четвертый - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин положительно оценил идею о дополнительном дальневосточном гектаре для тех, кто успешно освоил первый.
На совещании с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока он напомнил, что инициатива исходила от предпринимателя Михаила Утробина.
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"Он (бизнесмен. — Прим. ред.) сам успешно развивает свое дело — и взял еще десять гектаров для расширения производства, но уже вне программы. То есть государство помогло его бизнесу на старте, чтобы выйти на путь развития. Это как раз то, ради чего мы запускали все программы. Таким людям, конечно, надо помогать", — отметил Мишустин.
Он попросил оперативно исполнить соответствующее поручение и доложить ему о результатах.
Программу "Дальневосточный гектар" запустили в 2016 году. Она позволяет россиянам выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование землю на Дальнем Востоке. За пять лет участки получили более 90 тысяч человек.
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