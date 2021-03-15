Онлайн-брифинг сенаторов РФ Андрея Климова и Олега Мельниченко
15:49 15.03.2021 (обновлено: 16:22 15.03.2021)
23 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет совместный онлайн-брифинг председателя Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея КЛИМОВА и руководителя мониторинговой группы Временной комиссии, председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега МЕЛЬНИЧЕНКО.
Задать вопрос
Речь пойдет об итогах работы Комиссии за 1-й квартал 2021 года и о начале мониторинга попыток внешнего вмешательства в процесс подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Российской Федерации.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Речь пойдет об итогах работы Комиссии за 1-й квартал 2021 года и о начале мониторинга попыток внешнего вмешательства в процесс подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Российской Федерации.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru