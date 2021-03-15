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Онлайн-брифинг сенаторов РФ Андрея Климова и Олега Мельниченко
Онлайн-брифинг сенаторов РФ Андрея Климова и Олега Мельниченко
РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:49
2021-03-15T16:22
анонсы
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23 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет совместный онлайн-брифинг председателя Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея КЛИМОВА и руководителя мониторинговой группы Временной комиссии, председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега МЕЛЬНИЧЕНКО.Задать вопросРечь пойдет об итогах работы Комиссии за 1-й квартал 2021 года и о начале мониторинга попыток внешнего вмешательства в процесс подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Российской Федерации.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-брифинг сенаторов РФ Андрея Климова и Олега Мельниченко

15:49 15.03.2021 (обновлено: 16:22 15.03.2021)
 
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23 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет совместный онлайн-брифинг председателя Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея КЛИМОВА и руководителя мониторинговой группы Временной комиссии, председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега МЕЛЬНИЧЕНКО.

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Речь пойдет об итогах работы Комиссии за 1-й квартал 2021 года и о начале мониторинга попыток внешнего вмешательства в процесс подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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