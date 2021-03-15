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Онлайн-брифинг сенаторов РФ Андрея Климова и Олега Мельниченко

Онлайн-брифинг сенаторов РФ Андрея Климова и Олега Мельниченко

РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:49

2021-03-15T15:49

2021-03-15T16:22

анонсы

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23 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет совместный онлайн-брифинг председателя Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея КЛИМОВА и руководителя мониторинговой группы Временной комиссии, председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега МЕЛЬНИЧЕНКО.Задать вопросРечь пойдет об итогах работы Комиссии за 1-й квартал 2021 года и о начале мониторинга попыток внешнего вмешательства в процесс подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Российской Федерации.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы