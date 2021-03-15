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Мишустин назвал уровень газификации на Дальнем Востоке очень низким
Мишустин назвал уровень газификации на Дальнем Востоке очень низким
Уровень газификации на Дальнем востоке очень низкий, надо проработать вопрос использования СПГ в регионе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:30
2021-03-15T14:42
россия
дальний восток
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уровень газификации на Дальнем востоке очень низкий, надо проработать вопрос использования СПГ в регионе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Две третьих ТЭЦ на Дальнем Востоке работают на угле, в 5 из 11 субъектов газ отсутствует вообще, отметил премьер.Мишустин подчеркнул, что надо принять во внимание все факторы, в первую очередь, социально-экономический эффект от перехода на газовое топливо, экологический проблемы, наличие инфраструктуры.
https://ria.ru/20210310/porucheniya-1600667783.html
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россия, дальний восток, михаил мишустин, экономика

Мишустин назвал уровень газификации на Дальнем Востоке очень низким

14:30 15.03.2021 (обновлено: 14:42 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области - Кузбасса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области - Кузбасса - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уровень газификации на Дальнем востоке очень низкий, надо проработать вопрос использования СПГ в регионе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Требует решения еще одна серьезная проблема Дальнего Востока - низкая обеспеченность природным газом. При больших запасах этого природного сырья уровень газификации округа втрое ниже среднего показателя по стране. Это всего 18% при общероссийских 71", - сказал он на совещании по развитию Дальнего Востока.

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Две третьих ТЭЦ на Дальнем Востоке работают на угле, в 5 из 11 субъектов газ отсутствует вообще, отметил премьер.

"Причины известны и понятны, можно их не перечислять. Главный вопрос сегодня - не кто виноват, а что делать. Совершенно очевидно, что без современной надежной топливно-энергетической базы об ускорении роста экономики округа говорить нам не приходится. Газификация Дальнего Востока должна вестись с учетом топливно-энергетического баланса. В его основе плюсы и минусы использования различных видов топлива на конкретной территории", - отметил он.

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Мишустин подчеркнул, что надо принять во внимание все факторы, в первую очередь, социально-экономический эффект от перехода на газовое топливо, экологический проблемы, наличие инфраструктуры.

"Необходимо проработать вопросы использования сжиженного природного газа, доставляемого в контейнерах, как альтернативы обычной газификации", - сказал Мишустин.

 
РоссияДальний ВостокМихаил МишустинЭкономика
 
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