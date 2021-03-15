https://ria.ru/20210315/gazifikatsiya-1601309990.html

Мишустин назвал уровень газификации на Дальнем Востоке очень низким

Мишустин назвал уровень газификации на Дальнем Востоке очень низким

Уровень газификации на Дальнем востоке очень низкий, надо проработать вопрос использования СПГ в регионе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:30

2021-03-15T14:30

2021-03-15T14:42

россия

дальний восток

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уровень газификации на Дальнем востоке очень низкий, надо проработать вопрос использования СПГ в регионе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Две третьих ТЭЦ на Дальнем Востоке работают на угле, в 5 из 11 субъектов газ отсутствует вообще, отметил премьер.Мишустин подчеркнул, что надо принять во внимание все факторы, в первую очередь, социально-экономический эффект от перехода на газовое топливо, экологический проблемы, наличие инфраструктуры.

https://ria.ru/20210310/porucheniya-1600667783.html

https://ria.ru/20210120/gazifikatsiya-1593763792.html

россия

дальний восток

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2021

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россия, дальний восток, михаил мишустин, экономика