https://ria.ru/20210315/gazifikatsiya-1601309990.html
Мишустин назвал уровень газификации на Дальнем Востоке очень низким
Мишустин назвал уровень газификации на Дальнем Востоке очень низким
Уровень газификации на Дальнем востоке очень низкий, надо проработать вопрос использования СПГ в регионе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:30
2021-03-15T14:30
2021-03-15T14:42
россия
дальний восток
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уровень газификации на Дальнем востоке очень низкий, надо проработать вопрос использования СПГ в регионе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Две третьих ТЭЦ на Дальнем Востоке работают на угле, в 5 из 11 субъектов газ отсутствует вообще, отметил премьер.Мишустин подчеркнул, что надо принять во внимание все факторы, в первую очередь, социально-экономический эффект от перехода на газовое топливо, экологический проблемы, наличие инфраструктуры.
https://ria.ru/20210310/porucheniya-1600667783.html
https://ria.ru/20210120/gazifikatsiya-1593763792.html
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