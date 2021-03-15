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https://ria.ru/20210315/franklin-1601017443.html
Очередной черновик завещания певицы Ареты Франклин найден и передан в суд
Очередной черновик завещания певицы Ареты Франклин найден и передан в суд
Черновик возможного четвертого завещания "королевы соула" Ареты Франклин найден и передан в суд в Мичигане, пишет газета New York Times. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T01:06
2021-03-15T01:07
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новости культуры
арета франклин
мичиган
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Черновик возможного четвертого завещания "королевы соула" Ареты Франклин найден и передан в суд в Мичигане, пишет газета New York Times.Ранее сообщалось, что три завещания американской певицы Ареты Франклин, скончавшейся летом 2018 года, были обнаружены в ее доме в Детройте. По словам адвоката певицы Дэвида Беннетта, завещания написаны от руки, два из них были написаны в 2010 году, а третье датировано мартом 2014-го. Сообщается, что некоторые записи с трудом поддаются расшифровке, на многих страницах вычеркнуты фразы, на полях написаны различные пометки. Последнее завещание певицы 2014 года было обнаружено в дневнике, спрятанном в подушках дивана. Согласно завещанию, все имущество Франклин должно перейти членам ее семьи.По данным газеты, черновик, вероятно, четвертого завещания представляет собой восьмистраничный документ под названием "Завещание Ареты Франклин", составленный в год смерти певицы, с прилагающимся документом с условиями траста. Оба документа не содержат подписи певицы и помечены как черновик.Траст создается в пользу ее старшего сына Кларенса, у которого диагностировано психическое расстройство, и разделит оставшиеся активы между тремя другими ее сыновьями, а также предоставит отдельное наследство другим родственникам певицы. По документу, датированному 2014 годом, младшему сыну певицы полагалась большая доля, а старшему - меньшая, чем в новом документе.Судебный процесс для установления, можно ли какой-либо из этих написанных от руки документов признать завещанием, назначен на август.Арета Франклин скончалась 16 августа 2018 года на 77-м году жизни от рака поджелудочной железы.Певица начала карьеру в 1960-е годы, когда пела в церкви своего отца-священника. За необыкновенно сильный и выразительный голос ее прозвали "королевой соула". Франклин - одна из наиболее коммерчески успешных певиц в истории звукозаписи, ее пластинки разошлись тиражом более 75 миллионов во всем мире. Она также является лауреатом 18 премий "Грэмми". Ее версия песни Respect ("Уважение") Оттиса Реддинга стала не только олицетворением ритм-энд-блюза, но и символом борьбы афроамериканцев и женщин за равные права.
https://ria.ru/20180816/1526694307.html
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музыка, новости культуры, арета франклин, мичиган, детройт

Очередной черновик завещания певицы Ареты Франклин найден и передан в суд

01:06 15.03.2021 (обновлено: 01:07 15.03.2021)
 
© AP Photo / Carolyn KasterПевица Арета Франклин
Певица Арета Франклин - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / Carolyn Kaster
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Черновик возможного четвертого завещания "королевы соула" Ареты Франклин найден и передан в суд в Мичигане, пишет газета New York Times.
Ранее сообщалось, что три завещания американской певицы Ареты Франклин, скончавшейся летом 2018 года, были обнаружены в ее доме в Детройте. По словам адвоката певицы Дэвида Беннетта, завещания написаны от руки, два из них были написаны в 2010 году, а третье датировано мартом 2014-го.
Сообщается, что некоторые записи с трудом поддаются расшифровке, на многих страницах вычеркнуты фразы, на полях написаны различные пометки. Последнее завещание певицы 2014 года было обнаружено в дневнике, спрятанном в подушках дивана. Согласно завещанию, все имущество Франклин должно перейти членам ее семьи.
По данным газеты, черновик, вероятно, четвертого завещания представляет собой восьмистраничный документ под названием "Завещание Ареты Франклин", составленный в год смерти певицы, с прилагающимся документом с условиями траста. Оба документа не содержат подписи певицы и помечены как черновик.
Певица Арета Франклин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.08.2018
16 августа 2018, 19:26
Биография певицы Ареты Франклин
Траст создается в пользу ее старшего сына Кларенса, у которого диагностировано психическое расстройство, и разделит оставшиеся активы между тремя другими ее сыновьями, а также предоставит отдельное наследство другим родственникам певицы. По документу, датированному 2014 годом, младшему сыну певицы полагалась большая доля, а старшему - меньшая, чем в новом документе.
Судебный процесс для установления, можно ли какой-либо из этих написанных от руки документов признать завещанием, назначен на август.
Арета Франклин скончалась 16 августа 2018 года на 77-м году жизни от рака поджелудочной железы.
Певица начала карьеру в 1960-е годы, когда пела в церкви своего отца-священника. За необыкновенно сильный и выразительный голос ее прозвали "королевой соула". Франклин - одна из наиболее коммерчески успешных певиц в истории звукозаписи, ее пластинки разошлись тиражом более 75 миллионов во всем мире. Она также является лауреатом 18 премий "Грэмми". Ее версия песни Respect ("Уважение") Оттиса Реддинга стала не только олицетворением ритм-энд-блюза, но и символом борьбы афроамериканцев и женщин за равные права.
Кадр из трейлера к фильму Уважение - РИА Новости, 1920, 30.06.2020
30 июня 2020, 02:14Культура
Опубликован трейлер драмы "Уважение" о джазовой певице Арете Франклин
 
КультураМузыкаНовости культурыАрета ФранклинМичиганДетройт
 
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