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В Совфеде ответили на слова госсекретаря США о форуме депутатов в Москве
В Совфеде ответили на слова госсекретаря США о форуме депутатов в Москве
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о задержаниях на форуме НКО-агента в... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T17:32
2021-03-15T17:32
россия
энтони блинкен
андрей климов
сша
в мире
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о задержаниях на форуме НКО-агента в Москве, напомнил о существовании в США закона про противодействие России.Блинкен ранее заявил о "сомнительных основаниях" для задержания в Москве на форуме проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*). Ранее ГУМВД по Москве сообщило, что после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями в УВД доставлены около 200 человек, идет проверка. По данным ведомства, мероприятие пытались провести с нарушением эпидемиологических норм."Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 14 марта очень всполошился по поводу российского закона о нежелательных организациях", - сказал Климов на заседании комиссии.Он отметил, что "госсекретарь США в выходной день выражает озабоченность по этому поводу, называет собравшихся "лидерами муниципального движения".Как напомнил Климов, в США ранее был принят закон о противодействии России, который принуждает любое (должностное) лицо в США "вмешиваться в дела РФ, нарушая Конституцию России, и подвергая опасности всех, кто пытается его реализовывать на нашей суверенной территории".Ранее координатор "Объединенных демократов" Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, организованный этим проектом, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом. Член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила РИА Новости, что Илья Яшин, Евгений Ройзман и Юлия Галямина были задержаны в Москве на форуме муниципальных депутатов. Кроме того, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший написал на своей странице в Facebook, что находится в автозаке. Позднее Литвинович сообщила РИА Новости, что всех задержанных на форуме НКО-иноагента отпустили из ОВД "Новокосино".* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210309/vozmezdie-1600369787.html
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россия, энтони блинкен, андрей климов, сша, в мире

В Совфеде ответили на слова госсекретаря США о форуме депутатов в Москве

17:32 15.03.2021
 
© РИА НовостиЗадержания на форуме муниципальных депутатов в Москве
Задержания на форуме муниципальных депутатов в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о задержаниях на форуме НКО-агента в Москве, напомнил о существовании в США закона про противодействие России.
Блинкен ранее заявил о "сомнительных основаниях" для задержания в Москве на форуме проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*). Ранее ГУМВД по Москве сообщило, что после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями в УВД доставлены около 200 человек, идет проверка. По данным ведомства, мероприятие пытались провести с нарушением эпидемиологических норм.
"Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 14 марта очень всполошился по поводу российского закона о нежелательных организациях", - сказал Климов на заседании комиссии.
Он отметил, что "госсекретарь США в выходной день выражает озабоченность по этому поводу, называет собравшихся "лидерами муниципального движения".
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Как напомнил Климов, в США ранее был принят закон о противодействии России, который принуждает любое (должностное) лицо в США "вмешиваться в дела РФ, нарушая Конституцию России, и подвергая опасности всех, кто пытается его реализовывать на нашей суверенной территории".
Ранее координатор "Объединенных демократов" Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, организованный этим проектом, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом. Член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила РИА Новости, что Илья Яшин, Евгений Ройзман и Юлия Галямина были задержаны в Москве на форуме муниципальных депутатов. Кроме того, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший написал на своей странице в Facebook, что находится в автозаке. Позднее Литвинович сообщила РИА Новости, что всех задержанных на форуме НКО-иноагента отпустили из ОВД "Новокосино".
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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