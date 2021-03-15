https://ria.ru/20210315/forum-1601326787.html
В КПРФ назвали московский форум депутатов антироссийским
В КПРФ назвали московский форум депутатов антироссийским
Участие политика в форуме НКО-иноагента в Москве, где проходили задержания, является преступлением, пока информация о том, что на мероприятии присутствовала... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:30
2021-03-15T15:30
2021-03-15T15:30
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Участие политика в форуме НКО-иноагента в Москве, где проходили задержания, является преступлением, пока информация о том, что на мероприятии присутствовала депутат думы Владивостока от КПРФ Надежда Телелюева, не подтверждена, заявил РИА Новости первый секретарь приморского отделения партии, руководитель фракции в краевом парламенте Анатолий Долгачев.Ранее на сайте ГУ МВД по Москве появилось сообщение, что в ОВД после попытки проведения 13 марта мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек. Отмечалось, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм. Координатор проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что на форум, организованный этим проектом, в гостиницу "Измайлово Дельта" приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.По данным Telegram-каналов, в числе задержанных - депутат думы Владивостока от КПРФ Надежда Телелюева.Он добавил, что если информация об участии Телелюевой в форуме подтвердится, "будет создана партийная комиссия, которая даст самый жесткий ответ". Но, по словам Долгачева, ситуация прояснится только после беседы, когда депутат вернется из Москвы во Владивосток.Комментарием Думы Владивостока РИА Новости не располагает.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210314/forum-1601119024.html
https://ria.ru/20210313/zaderzhanie-1601070428.html
https://ria.ru/20210315/zaderzhaniya-1601232024.html
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россия, кпрф, владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Участие политика в форуме НКО-иноагента в Москве, где проходили задержания, является преступлением, пока информация о том, что на мероприятии присутствовала депутат думы Владивостока от КПРФ Надежда Телелюева, не подтверждена, заявил РИА Новости первый секретарь приморского отделения партии, руководитель фракции в краевом парламенте Анатолий Долгачев.
Ранее на сайте ГУ МВД по Москве появилось сообщение, что в ОВД после попытки проведения 13 марта мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек. Отмечалось, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм. Координатор проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что на форум, организованный этим проектом, в гостиницу "Измайлово Дельта" приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.
По данным Telegram-каналов, в числе задержанных - депутат думы Владивостока
от КПРФ Надежда Телелюева.
"Наша оценка ясна - это (форум) антикоммунистических, антироссийских сил. Это преступление для политика - участвовать в подобных мероприятиях... Я не исключаю, что это была провокация, просто человека обманули, не объяснили, что за мероприятие. Такой вариант тоже возможен... Пока Надежда Георгиевна не подтвердила, что она там принимала участие", - сказал Долгачев.
Он добавил, что если информация об участии Телелюевой в форуме подтвердится, "будет создана партийная комиссия, которая даст самый жесткий ответ". Но, по словам Долгачева, ситуация прояснится только после беседы, когда депутат вернется из Москвы во Владивосток.
"Члены КПРФ априори не могут иметь никаких общих дел с подобными (организациями)... Потому что те, кто призывает к декоммунизации, они фактически призывают к разрушению государства, (будет) раскол в обществе. С Советским Союзом и с советским государством многое связано в Российской Федерации, в том числе, и победа в Великой Отечественной войне", - заявил лидер приморских коммунистов.
Комментарием Думы Владивостока РИА Новости не располагает.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента