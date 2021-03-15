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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/facebook-1601213626.html
Facebook намерен помечать посты о вакцинах для борьбы с дезинформацией
Facebook намерен помечать посты о вакцинах для борьбы с дезинформацией
Facebook начнет помечать посты о вакцинах для борьбы с дезинформацией, сообщает компания на своем сайте. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:01
2021-03-15T14:00
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
facebook
коронавирусы
воз
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Facebook начнет помечать посты о вакцинах для борьбы с дезинформацией, сообщает компания на своем сайте."Мы продолжаем наращивать наши усилия по борьбе с дезинформацией о вакцинах от COVID-19 за счет добавления меток на посты в Facebook и Instagram, в которых обсуждаются вакцины", - говорится в сообщении.Как отмечает компания, метки содержат "достоверную информацию о безопасности вакцин от COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения". Например, метки информируют о том, что перед одобрением вакцины проверяют на безопасность и эффективность. Метки будут использоваться во всех странах, они содержат информацию на английском, испанском, индонезийском, португальском, арабском и французском языках, вскоре будут добавлены и другие языки.Компания также заявила о том, что запускает информационный центр по вопросам коронавируса в Instagram для всех стран, где будет содержаться информация о вирусе от местных органов здравоохранения и ВОЗ. Компания также объявила, что добавит новые стикеры на платформе, призванные поощрять вакцинацию.Помимо этого, на платформе появится инструмент, благодаря которому пользователи в США смогут получить информацию о ближайших пунктах вакцинации, их контактах и времени работы, инструмент поддерживается на 71 языке. Планируется, что инструмент будет введен и в других странах по мере роста доступности вакцин, пишет компания.Компания также отметила, что работает с органами здравоохранения и правительствами над официальными чат-ботами в мессенджере WhatsApp, через которые можно зарегистрироваться на вакцинацию. Правительства, НКО и международные организации пользуются чат-ботами для распространения сообщений о коронавирусе, уже отправлено более 3 миллиардов подобных сообщений, отмечает компания.Как заявил глава Facebook Марк Цукерберг, нововведения сделаны в рамках "глобальной кампании, призванной помочь 50 миллионам человек стать на шаг ближе к получению прививки от COVID-19".
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коронавирус covid-19, facebook, коронавирусы, воз, в мире

Facebook намерен помечать посты о вакцинах для борьбы с дезинформацией

11:01 15.03.2021 (обновлено: 14:00 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Facebook начнет помечать посты о вакцинах для борьбы с дезинформацией, сообщает компания на своем сайте.
"Мы продолжаем наращивать наши усилия по борьбе с дезинформацией о вакцинах от COVID-19 за счет добавления меток на посты в Facebook и Instagram, в которых обсуждаются вакцины", - говорится в сообщении.
Как отмечает компания, метки содержат "достоверную информацию о безопасности вакцин от COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения". Например, метки информируют о том, что перед одобрением вакцины проверяют на безопасность и эффективность. Метки будут использоваться во всех странах, они содержат информацию на английском, испанском, индонезийском, португальском, арабском и французском языках, вскоре будут добавлены и другие языки.
Компания также заявила о том, что запускает информационный центр по вопросам коронавируса в Instagram для всех стран, где будет содержаться информация о вирусе от местных органов здравоохранения и ВОЗ. Компания также объявила, что добавит новые стикеры на платформе, призванные поощрять вакцинацию.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
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Помимо этого, на платформе появится инструмент, благодаря которому пользователи в США смогут получить информацию о ближайших пунктах вакцинации, их контактах и времени работы, инструмент поддерживается на 71 языке. Планируется, что инструмент будет введен и в других странах по мере роста доступности вакцин, пишет компания.
Компания также отметила, что работает с органами здравоохранения и правительствами над официальными чат-ботами в мессенджере WhatsApp, через которые можно зарегистрироваться на вакцинацию. Правительства, НКО и международные организации пользуются чат-ботами для распространения сообщений о коронавирусе, уже отправлено более 3 миллиардов подобных сообщений, отмечает компания.
Как заявил глава Facebook Марк Цукерберг, нововведения сделаны в рамках "глобальной кампании, призванной помочь 50 миллионам человек стать на шаг ближе к получению прививки от COVID-19".
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