https://ria.ru/20210315/facebook-1601213626.html

Facebook намерен помечать посты о вакцинах для борьбы с дезинформацией

Facebook намерен помечать посты о вакцинах для борьбы с дезинформацией

Facebook начнет помечать посты о вакцинах для борьбы с дезинформацией, сообщает компания на своем сайте. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T11:01

2021-03-15T11:01

2021-03-15T14:00

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

facebook

коронавирусы

воз

в мире

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Facebook начнет помечать посты о вакцинах для борьбы с дезинформацией, сообщает компания на своем сайте."Мы продолжаем наращивать наши усилия по борьбе с дезинформацией о вакцинах от COVID-19 за счет добавления меток на посты в Facebook и Instagram, в которых обсуждаются вакцины", - говорится в сообщении.Как отмечает компания, метки содержат "достоверную информацию о безопасности вакцин от COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения". Например, метки информируют о том, что перед одобрением вакцины проверяют на безопасность и эффективность. Метки будут использоваться во всех странах, они содержат информацию на английском, испанском, индонезийском, португальском, арабском и французском языках, вскоре будут добавлены и другие языки.Компания также заявила о том, что запускает информационный центр по вопросам коронавируса в Instagram для всех стран, где будет содержаться информация о вирусе от местных органов здравоохранения и ВОЗ. Компания также объявила, что добавит новые стикеры на платформе, призванные поощрять вакцинацию.Помимо этого, на платформе появится инструмент, благодаря которому пользователи в США смогут получить информацию о ближайших пунктах вакцинации, их контактах и времени работы, инструмент поддерживается на 71 языке. Планируется, что инструмент будет введен и в других странах по мере роста доступности вакцин, пишет компания.Компания также отметила, что работает с органами здравоохранения и правительствами над официальными чат-ботами в мессенджере WhatsApp, через которые можно зарегистрироваться на вакцинацию. Правительства, НКО и международные организации пользуются чат-ботами для распространения сообщений о коронавирусе, уже отправлено более 3 миллиардов подобных сообщений, отмечает компания.Как заявил глава Facebook Марк Цукерберг, нововведения сделаны в рамках "глобальной кампании, призванной помочь 50 миллионам человек стать на шаг ближе к получению прививки от COVID-19".

https://radiosputnik.ria.ru/20210307/roskomnadzor-1600305221.html

https://ria.ru/20210308/blokirovka-1600329302.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, facebook, коронавирусы, воз, в мире