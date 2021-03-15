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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/evrosoyuz-1601324058.html
Евродепутат указал на ошибки ЕС в борьбе с пандемией
Евродепутат указал на ошибки ЕС в борьбе с пандемией
Пандемия коронавируса выявила определенные недостатки в бюрократической системе Евросоюза, а неудачная кампания по вакцинации европейского населения отражает... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:17
2021-03-15T15:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пандемия коронавируса выявила определенные недостатки в бюрократической системе Евросоюза, а неудачная кампания по вакцинации европейского населения отражает некомпетентность данного блока, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от французской партии "Национальное объединение" Николя Бэ.Депутат добавил, что план Еврокомиссии по централизации заказов на вакцины создал серьезные проблемы с их получением.Комментируя поставки вакцин, Бэ также отметил, что ЕС следует волноваться по поводу обеспечения достаточного количества прививок, а не о COVID-паспортах."Гражданские свободы были значительно ограничены во Франции и многих других европейских странах. Идея COVID-паспортов - это еще один шаг к социальному контролю, создающему множество категорий граждан. Нам следовало бы больше беспокоиться по поводу получения вакцин для наших стран, прежде чем думать о запрете на путешествия и походы в рестораны", - заявил он.На рынке Евросоюза сейчас разрешено централизованно использовать четыре вакцины - от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson &amp; Johnson. Однако кампания по вакцинации не проходит гладко. В частности, с поставками некоторых препаратов возникали и возникают перебои. Так, AstraZeneca в субботу подтвердила сообщения о новых задержках в поставках прививок в Евросоюз. Несколько недель назад сообщалось о недопоставках и от Pfizer/BioNTech.Кроме того, власти Австрии в качестве меры предосторожности ранее решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия и Дания.
https://ria.ru/20210314/vaktsina-1601127707.html
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коронавирус covid-19, евросоюз, в мире

Евродепутат указал на ошибки ЕС в борьбе с пандемией

15:17 15.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип на здании Европарламента в Брюсселе
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пандемия коронавируса выявила определенные недостатки в бюрократической системе Евросоюза, а неудачная кампания по вакцинации европейского населения отражает некомпетентность данного блока, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от французской партии "Национальное объединение" Николя Бэ.

"Данный кризис выявил преступный недостаток в гибкости бюрократии Брюсселя, который перекладывает свое бремя на национальные правительства. Оторванный от реальности и своего собственного населения, ЕС систематически делает неправильный выбор", - заявил Бэ.

Депутат добавил, что план Еврокомиссии по централизации заказов на вакцины создал серьезные проблемы с их получением.
Комментируя поставки вакцин, Бэ также отметил, что ЕС следует волноваться по поводу обеспечения достаточного количества прививок, а не о COVID-паспортах.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
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"Гражданские свободы были значительно ограничены во Франции и многих других европейских странах. Идея COVID-паспортов - это еще один шаг к социальному контролю, создающему множество категорий граждан. Нам следовало бы больше беспокоиться по поводу получения вакцин для наших стран, прежде чем думать о запрете на путешествия и походы в рестораны", - заявил он.
На рынке Евросоюза сейчас разрешено централизованно использовать четыре вакцины - от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Однако кампания по вакцинации не проходит гладко. В частности, с поставками некоторых препаратов возникали и возникают перебои. Так, AstraZeneca в субботу подтвердила сообщения о новых задержках в поставках прививок в Евросоюз. Несколько недель назад сообщалось о недопоставках и от Pfizer/BioNTech.
Кроме того, власти Австрии в качестве меры предосторожности ранее решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия и Дания.
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