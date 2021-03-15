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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/evrosoyuz-1601315427.html
В Евросоюзе заявили об успешности стратегии вакцинации от COVID-19
В Евросоюзе заявили об успешности стратегии вакцинации от COVID-19
В Евросоюзе считают, что европейская стратегия вакцинации успешна, были приобретены вакцины, которые действительно работают, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:51
2021-03-15T14:51
распространение коронавируса
эрик мамер
коронавирус covid-19
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. В Евросоюзе считают, что европейская стратегия вакцинации успешна, были приобретены вакцины, которые действительно работают, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.По словам Мамера, проблемы вокруг вакцинации связаны исключительно со способностью фармацевтических компаний организовать производство вакцин и следовать установленному графику поставок, о котором была достигнута договоренность с ЕС.На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&amp;Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с французско-британской Sanofi-GSK (300 миллионов доз) и немецкой CureVac (закупка 235 миллионов доз с опцией допзакупки еще 180 миллионов). До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.Еврокомиссия также ведет переговоры с франко-австрийской компанией Valneva (возможная закупка до 60 миллионов доз вакцины) и с американской Novavax (возможная закупка до 200 миллионов доз).Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии уже гарантировали себе доступ почти к 2,6 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. По данным СМИ, цена дозы вакцины, в зависимости от компании-производителя, колеблется примерно от двух до пятнадцати евро. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.
https://ria.ru/20210315/sputnik-1601207531.html
https://ria.ru/20210314/vaktsina-1601127707.html
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эрик мамер, коронавирус covid-19, евросоюз, в мире

В Евросоюзе заявили об успешности стратегии вакцинации от COVID-19

14:51 15.03.2021
 
© REUTERS / Benoit TessierВакцинация вакциной AstraZeneca во Франции
Вакцинация вакциной AstraZeneca во Франции - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. В Евросоюзе считают, что европейская стратегия вакцинации успешна, были приобретены вакцины, которые действительно работают, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Мы разработали общую стратегию закупки вакцин, это было необходимо, это подтвердили ряд глав государств и правительств в ЕС. Эта стратегия гарантирует доступ к вакцинам всех государств ЕС. Эта стратегия успешна, мы приобрели вакцины, которые работают, они признаются европейским регулятором, мы также заказали достаточное количество вакцин", - сказал он.

По словам Мамера, проблемы вокруг вакцинации связаны исключительно со способностью фармацевтических компаний организовать производство вакцин и следовать установленному графику поставок, о котором была достигнута договоренность с ЕС.
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На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).
Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с французско-британской Sanofi-GSK (300 миллионов доз) и немецкой CureVac (закупка 235 миллионов доз с опцией допзакупки еще 180 миллионов). До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.
Еврокомиссия также ведет переговоры с франко-австрийской компанией Valneva (возможная закупка до 60 миллионов доз вакцины) и с американской Novavax (возможная закупка до 200 миллионов доз).
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Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии уже гарантировали себе доступ почти к 2,6 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. По данным СМИ, цена дозы вакцины, в зависимости от компании-производителя, колеблется примерно от двух до пятнадцати евро. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.
В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.
 
Распространение коронавирусаЭрик МамерКоронавирус COVID-19ЕвросоюзВ мире
 
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