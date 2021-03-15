https://ria.ru/20210315/evrosoyuz-1601315427.html

В Евросоюзе заявили об успешности стратегии вакцинации от COVID-19

В Евросоюзе заявили об успешности стратегии вакцинации от COVID-19

В Евросоюзе считают, что европейская стратегия вакцинации успешна, были приобретены вакцины, которые действительно работают, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:51

2021-03-15T14:51

2021-03-15T14:51

распространение коронавируса

эрик мамер

коронавирус covid-19

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. В Евросоюзе считают, что европейская стратегия вакцинации успешна, были приобретены вакцины, которые действительно работают, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.По словам Мамера, проблемы вокруг вакцинации связаны исключительно со способностью фармацевтических компаний организовать производство вакцин и следовать установленному графику поставок, о котором была достигнута договоренность с ЕС.На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с французско-британской Sanofi-GSK (300 миллионов доз) и немецкой CureVac (закупка 235 миллионов доз с опцией допзакупки еще 180 миллионов). До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.Еврокомиссия также ведет переговоры с франко-австрийской компанией Valneva (возможная закупка до 60 миллионов доз вакцины) и с американской Novavax (возможная закупка до 200 миллионов доз).Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии уже гарантировали себе доступ почти к 2,6 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. По данным СМИ, цена дозы вакцины, в зависимости от компании-производителя, колеблется примерно от двух до пятнадцати евро. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.

https://ria.ru/20210315/sputnik-1601207531.html

https://ria.ru/20210314/vaktsina-1601127707.html

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эрик мамер, коронавирус covid-19, евросоюз, в мире