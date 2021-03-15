https://ria.ru/20210315/evakuatsiya-1601334696.html

В Москве назвали причину эвакуации сотрудников "Новой газеты"

В Москве назвали причину эвакуации сотрудников "Новой газеты"

Причиной эвакуации сотрудников "Новой газеты" в Москве, по предварительным данным, стала утечка неприятного запаха из канализации в подвале здания, сообщил РИА... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:00

2021-03-15T16:00

2021-03-15T16:00

новая газета

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Причиной эвакуации сотрудников "Новой газеты" в Москве, по предварительным данным, стала утечка неприятного запаха из канализации в подвале здания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось об эвакуации 15 сотрудников "Новой газеты" из-за появления в редакции неприятного резкого запаха, который ощущался в коридоре возле входа в здание.Он уточнил, что мобильная лаборатория провела несколько заборов проб воздуха на месте происшествия – превышения предельно допустимой концентрации не выявлено."Запах еще остается, люди находятся на местах", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210216/feyk-1597758022.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая газета , москва, происшествия