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В Москве назвали причину эвакуации сотрудников "Новой газеты"
В Москве назвали причину эвакуации сотрудников "Новой газеты"
Причиной эвакуации сотрудников "Новой газеты" в Москве, по предварительным данным, стала утечка неприятного запаха из канализации в подвале здания, сообщил РИА... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:00
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новая газета
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Причиной эвакуации сотрудников "Новой газеты" в Москве, по предварительным данным, стала утечка неприятного запаха из канализации в подвале здания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось об эвакуации 15 сотрудников "Новой газеты" из-за появления в редакции неприятного резкого запаха, который ощущался в коридоре возле входа в здание.Он уточнил, что мобильная лаборатория провела несколько заборов проб воздуха на месте происшествия – превышения предельно допустимой концентрации не выявлено."Запах еще остается, люди находятся на местах", - добавил собеседник агентства.
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новая газета , москва, происшествия

В Москве назвали причину эвакуации сотрудников "Новой газеты"

16:00 15.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТабличка у входа в редакцию "Новой газеты"
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Причиной эвакуации сотрудников "Новой газеты" в Москве, по предварительным данным, стала утечка неприятного запаха из канализации в подвале здания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об эвакуации 15 сотрудников "Новой газеты" из-за появления в редакции неприятного резкого запаха, который ощущался в коридоре возле входа в здание.

"Предварительная причина появления неприятного запаха – канализация в подвальном помещении", - сказал собеседник агентства, добавив, что распространению резкого запаха по зданию способствовала система вентиляции.

Он уточнил, что мобильная лаборатория провела несколько заборов проб воздуха на месте происшествия – превышения предельно допустимой концентрации не выявлено.
"Запах еще остается, люди находятся на местах", - добавил собеседник агентства.
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