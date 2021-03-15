https://ria.ru/20210315/evakuatsiya-1601334696.html
В Москве назвали причину эвакуации сотрудников "Новой газеты"
В Москве назвали причину эвакуации сотрудников "Новой газеты"
Причиной эвакуации сотрудников "Новой газеты" в Москве, по предварительным данным, стала утечка неприятного запаха из канализации в подвале здания, сообщил РИА... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:00
2021-03-15T16:00
2021-03-15T16:00
новая газета
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Причиной эвакуации сотрудников "Новой газеты" в Москве, по предварительным данным, стала утечка неприятного запаха из канализации в подвале здания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось об эвакуации 15 сотрудников "Новой газеты" из-за появления в редакции неприятного резкого запаха, который ощущался в коридоре возле входа в здание.Он уточнил, что мобильная лаборатория провела несколько заборов проб воздуха на месте происшествия – превышения предельно допустимой концентрации не выявлено."Запах еще остается, люди находятся на местах", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210216/feyk-1597758022.html
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новая газета , москва, происшествия