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https://ria.ru/20210315/estoniya-1601394689.html
В Эстонии объяснили нежелание русскоязычного населения вакцинироваться
В Эстонии объяснили нежелание русскоязычного населения вакцинироваться
Русскоязычное население Эстонии не доверяет используемым в стране вакцинам, ждет возможности привиться российским "Спутником V", сообщил в понедельник глава... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T22:22
2021-03-15T22:22
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
александр гинцбург
эстония
таллин
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мар - РИА Новости. Русскоязычное население Эстонии не доверяет используемым в стране вакцинам, ждет возможности привиться российским "Спутником V", сообщил в понедельник глава Ляэне-Таллинской центральной больницы Аркадий Попов.Ранее мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что власти Эстонии должны начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавируса. Сейчас в стране используются вакцины производства Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca.По словам специалиста, процент вакцинированных в уездах Харьюмаа (куда входит и Таллин) и Ида-Вирумаа, ниже, поскольку проживающее там русскоязычное население относится с недоверием к имеющимся в Эстонии вакцинам и ждет, когда будет принята на вооружение "Спутник V". В Харьюмаа провакцинировано 5,4% жителей, в Ида-Вирумаа - 2,3%.Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру понедельника прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca сделали 138 543 человека, что составляет 10,4% от всего населения страны, при этом 52 664 человека получили уже обе дозы вакцины.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601288925.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр гинцбург, эстония, таллин, в мире

В Эстонии объяснили нежелание русскоязычного населения вакцинироваться

22:22 15.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мар - РИА Новости. Русскоязычное население Эстонии не доверяет используемым в стране вакцинам, ждет возможности привиться российским "Спутником V", сообщил в понедельник глава Ляэне-Таллинской центральной больницы Аркадий Попов.
Ранее мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что власти Эстонии должны начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавируса. Сейчас в стране используются вакцины производства Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca.
По словам специалиста, процент вакцинированных в уездах Харьюмаа (куда входит и Таллин) и Ида-Вирумаа, ниже, поскольку проживающее там русскоязычное население относится с недоверием к имеющимся в Эстонии вакцинам и ждет, когда будет принята на вооружение "Спутник V". В Харьюмаа провакцинировано 5,4% жителей, в Ида-Вирумаа - 2,3%.

"Считаю, что этот процент мог бы быть выше. Могу предположить, что люди не очень доверяют тем вакцинам, которые мы используем. Они боятся побочных эффектов, поскольку очень легко получить эту информацию из разных источников. И также я знаю, у людей есть надежда, что Эстония станет использовать вакцину "Спутник V", - передает слова Попова Sputnik Эстония.

Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру понедельника прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca сделали 138 543 человека, что составляет 10,4% от всего населения страны, при этом 52 664 человека получили уже обе дозы вакцины.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Александр ГинцбургЭстонияТаллинВ мире
 
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