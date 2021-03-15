https://ria.ru/20210315/estoniya-1601394689.html

В Эстонии объяснили нежелание русскоязычного населения вакцинироваться

В Эстонии объяснили нежелание русскоязычного населения вакцинироваться

Русскоязычное население Эстонии не доверяет используемым в стране вакцинам, ждет возможности привиться российским "Спутником V", сообщил в понедельник глава... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T22:22

2021-03-15T22:22

2021-03-15T22:22

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

александр гинцбург

эстония

таллин

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мар - РИА Новости. Русскоязычное население Эстонии не доверяет используемым в стране вакцинам, ждет возможности привиться российским "Спутником V", сообщил в понедельник глава Ляэне-Таллинской центральной больницы Аркадий Попов.Ранее мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что власти Эстонии должны начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавируса. Сейчас в стране используются вакцины производства Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca.По словам специалиста, процент вакцинированных в уездах Харьюмаа (куда входит и Таллин) и Ида-Вирумаа, ниже, поскольку проживающее там русскоязычное население относится с недоверием к имеющимся в Эстонии вакцинам и ждет, когда будет принята на вооружение "Спутник V". В Харьюмаа провакцинировано 5,4% жителей, в Ида-Вирумаа - 2,3%.Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру понедельника прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca сделали 138 543 человека, что составляет 10,4% от всего населения страны, при этом 52 664 человека получили уже обе дозы вакцины.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601288925.html

эстония

таллин

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр гинцбург, эстония, таллин, в мире