https://ria.ru/20210315/enot-1601218068.html
В Нижнем Новгороде спасатели вернули хозяйке сбежавшего енота
В Нижнем Новгороде спасатели вернули хозяйке сбежавшего енота
В Нижнем Новгороде спасатели поймали и вернули хозяевам сбежавшего енота, рассказали в областном главке МЧС. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:23
2021-03-15T11:23
2021-03-15T15:11
хорошие новости
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601265322_0:315:768:747_1920x0_80_0_0_7b8aa40855abe874f0df0033e773f9fb.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. В Нижнем Новгороде спасатели поймали и вернули хозяевам сбежавшего енота, рассказали в областном главке МЧС.Сообщение о том, что во дворе жилого дома на улице Прокофьева бегает енот, поступило от городской единой дежурно-диспетчерской службы. На место направился аварийно-спасательный отряд.Животное поймали с помощью специального устройства, а затем дали о нем объявление. Хозяева откликнулись практически сразу.Через некоторое время приехала женщина, посадила питомца в специальную клетку и забрала домой.
https://ria.ru/20210205/enot-1596161706.html
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601265322_0:301:768:877_1920x0_80_0_0_62feb8ead28da0838dd9b672e197d3e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область