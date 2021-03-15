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В Нижнем Новгороде спасатели вернули хозяйке сбежавшего енота
В Нижнем Новгороде спасатели вернули хозяйке сбежавшего енота
В Нижнем Новгороде спасатели поймали и вернули хозяевам сбежавшего енота, рассказали в областном главке МЧС. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:23
2021-03-15T15:11
хорошие новости
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. В Нижнем Новгороде спасатели поймали и вернули хозяевам сбежавшего енота, рассказали в областном главке МЧС.Сообщение о том, что во дворе жилого дома на улице Прокофьева бегает енот, поступило от городской единой дежурно-диспетчерской службы. На место направился аварийно-спасательный отряд.Животное поймали с помощью специального устройства, а затем дали о нем объявление. Хозяева откликнулись практически сразу.Через некоторое время приехала женщина, посадила питомца в специальную клетку и забрала домой.
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область

В Нижнем Новгороде спасатели вернули хозяйке сбежавшего енота

11:23 15.03.2021 (обновлено: 15:11 15.03.2021)
 
© Фото : ГУМЧС России по Нижегородской областиСпасатели Нижнего Новгорода поймали енота-беглеца
Спасатели Нижнего Новгорода поймали енота-беглеца - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : ГУМЧС России по Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. В Нижнем Новгороде спасатели поймали и вернули хозяевам сбежавшего енота, рассказали в областном главке МЧС.
Сообщение о том, что во дворе жилого дома на улице Прокофьева бегает енот, поступило от городской единой дежурно-диспетчерской службы. На место направился аварийно-спасательный отряд.
Животное поймали с помощью специального устройства, а затем дали о нем объявление. Хозяева откликнулись практически сразу.

"В ожидании своей хозяйки енот благополучно поедал пирожки и яблоки, которыми его заботливо угостили спасатели", — говорится в релизе.

Через некоторое время приехала женщина, посадила питомца в специальную клетку и забрала домой.
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Хорошие новостиНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская область
 
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