https://ria.ru/20210315/enot-1601218068.html

В Нижнем Новгороде спасатели вернули хозяйке сбежавшего енота

В Нижнем Новгороде спасатели вернули хозяйке сбежавшего енота

В Нижнем Новгороде спасатели поймали и вернули хозяевам сбежавшего енота, рассказали в областном главке МЧС. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T11:23

2021-03-15T11:23

2021-03-15T15:11

хорошие новости

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601265322_0:315:768:747_1920x0_80_0_0_7b8aa40855abe874f0df0033e773f9fb.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. В Нижнем Новгороде спасатели поймали и вернули хозяевам сбежавшего енота, рассказали в областном главке МЧС.Сообщение о том, что во дворе жилого дома на улице Прокофьева бегает енот, поступило от городской единой дежурно-диспетчерской службы. На место направился аварийно-спасательный отряд.Животное поймали с помощью специального устройства, а затем дали о нем объявление. Хозяева откликнулись практически сразу.Через некоторое время приехала женщина, посадила питомца в специальную клетку и забрала домой.

https://ria.ru/20210205/enot-1596161706.html

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область