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Правительство предложило создать банк данных экстремистских материалов
Правительство предложило создать банк данных экстремистских материалов
В России может появиться новая государственная информационная система — специализированный банк данных экстремистских материалов. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T20:42
2021-03-15T22:02
госдума рф
общество
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В России может появиться новая государственная информационная система — специализированный банк данных экстремистских материалов.Законопроект об этом правительство внесло в Госдуму, документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.Изменения затронут Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности".В пояснительной записке отмечается, что сегодня Минюст по решению суда в течение 30 дней должен внести сведения об экстремистских материалах в соответствующий федеральный список.Оператором системы предлагается сделать Минюст.Авторы предполагают, что в случае принятия закона он должен будет вступить в силу через год после официального опубликования.
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госдума рф, общество

Правительство предложило создать банк данных экстремистских материалов

20:42 15.03.2021 (обновлено: 22:02 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В России может появиться новая государственная информационная система — специализированный банк данных экстремистских материалов.
Законопроект об этом правительство внесло в Госдуму, документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.
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Изменения затронут Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности".
В пояснительной записке отмечается, что сегодня Минюст по решению суда в течение 30 дней должен внести сведения об экстремистских материалах в соответствующий федеральный список.

"Создание банка данных имеет целью обеспечение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности, и организацию профилактических мероприятий, направленных на ее предупреждение", — указано в документе.

Оператором системы предлагается сделать Минюст.
Авторы предполагают, что в случае принятия закона он должен будет вступить в силу через год после официального опубликования.
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