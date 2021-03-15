https://ria.ru/20210315/ekstremizm-1601386468.html

Правительство предложило создать банк данных экстремистских материалов

Правительство предложило создать банк данных экстремистских материалов

В России может появиться новая государственная информационная система — специализированный банк данных экстремистских материалов. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T20:42

2021-03-15T20:42

2021-03-15T22:02

госдума рф

общество

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В России может появиться новая государственная информационная система — специализированный банк данных экстремистских материалов.Законопроект об этом правительство внесло в Госдуму, документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.Изменения затронут Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности".В пояснительной записке отмечается, что сегодня Минюст по решению суда в течение 30 дней должен внести сведения об экстремистских материалах в соответствующий федеральный список.Оператором системы предлагается сделать Минюст.Авторы предполагают, что в случае принятия закона он должен будет вступить в силу через год после официального опубликования.

https://ria.ru/20201203/medvedev-1587524186.html

https://ria.ru/20201016/roliki-1580071621.html

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