https://ria.ru/20210315/ekspress-1601300085.html

Собственнику банка "Европейский экспресс" дали девять лет колонии

Собственнику банка "Европейский экспресс" дали девять лет колонии

Суд в Москве приговорил к 9 годам колонии собственника банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина по делу о выводе из России более 40 миллиардов рублей,... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:22

2021-03-15T14:22

2021-03-15T14:27

россия

александр григорьев

владимир плахотнюк

ренато усатый

генеральная прокуратура рф

москва

молдавия

кишинев

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 9 годам колонии собственника банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина по делу о выводе из России более 40 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Отмечается, что с Кузьминым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому он выполнил в полном объеме.В суде установлено, что с июня 2013 года по май 2014 года в Москве Кузьмин, действуя в составе преступного сообщества, перевел со счетов ООО КБ "Европейский экспресс" на банковские счета нерезидента – АО КБ "Молдиндконбанк" денежные суммы в иностранной валюте. При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 миллиардов рублей.Суд, сообщает Генпрокуратура, также согласился с предложением гособвинителя конфисковать у осужденного деньги, ювелирные изделия, изъятые в жилище обвиняемого, две иномарки и два мотоцикла.Ранее суды вынесли обвинительные приговоры по уголовным делам в отношении еще двоих участников указанных преступлений, с которыми также были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.Так, по информации МВД России, подельница молдавского политика Владимира Плахотнюка, объявленного в международный розыск, Елена Платон, директор казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A., получила в России 10 лет колонии по делу о выводе из России более 126 миллиардов рублей. А Пресненский районный суд вынес приговор Александру Григорьеву. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 миллиона рублей, с ограничением свободы на 1,5 года.Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщил, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. Следствие считает Усатого участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело из РФ через молдавский Moldindconbank более 500 миллиардов рублей.Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20200724/1574878756.html

https://ria.ru/20210311/prigovor-1600850972.html

https://ria.ru/20200611/1572818062.html

россия

москва

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр григорьев, владимир плахотнюк, ренато усатый, генеральная прокуратура рф, москва, молдавия, кишинев, происшествия