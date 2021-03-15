Собственнику банка "Европейский экспресс" дали девять лет колонии
14:22 15.03.2021 (обновлено: 14:27 15.03.2021)
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 9 годам колонии собственника банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина по делу о выводе из России более 40 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Сегодня Тверской районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении фактического собственника ООО КБ "Европейский экспресс" Олега Кузьмина. Он признан виновным в совершении преступлений <…>: руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество и совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с Кузьминым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому он выполнил в полном объеме.
"Суд назначил ему (Кузьмину – ред.) наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, со штрафом в размере 1 миллиона рублей", - уточняется в информации.
В суде установлено, что с июня 2013 года по май 2014 года в Москве Кузьмин, действуя в составе преступного сообщества, перевел со счетов ООО КБ "Европейский экспресс" на банковские счета нерезидента – АО КБ "Молдиндконбанк" денежные суммы в иностранной валюте. При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 миллиардов рублей.
Суд, сообщает Генпрокуратура, также согласился с предложением гособвинителя конфисковать у осужденного деньги, ювелирные изделия, изъятые в жилище обвиняемого, две иномарки и два мотоцикла.
Ранее суды вынесли обвинительные приговоры по уголовным делам в отношении еще двоих участников указанных преступлений, с которыми также были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.
Так, по информации МВД России, подельница молдавского политика Владимира Плахотнюка, объявленного в международный розыск, Елена Платон, директор казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A., получила в России 10 лет колонии по делу о выводе из России более 126 миллиардов рублей. А Пресненский районный суд вынес приговор Александру Григорьеву. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 миллиона рублей, с ограничением свободы на 1,5 года.
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Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщил, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. Следствие считает Усатого участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело из РФ через молдавский Moldindconbank более 500 миллиардов рублей.
Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.