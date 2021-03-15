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Фармаколог рассказал, опасно ли лечиться дженериками
Фармаколог рассказал, опасно ли лечиться дженериками
Бояться дешевых аналогов лекарственных препаратов не стоит, рассказал Пятому каналу клинический фармаколог Родион Осешнюк. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:19
2021-03-15T19:08
дженерики
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Бояться дешевых аналогов лекарственных препаратов не стоит, рассказал Пятому каналу клинический фармаколог Родион Осешнюк. Он напомнил, что дженерики проходят те же клинические испытания, что и оригинал препарата, поэтому их безопасность и работоспособность доказаны. А состав аналога редко отличается от "дорогого" варианта лекарств. Среди плюсов "копий" эксперт выделил их доступность — не каждый человек может себе позволить "оригинальное" лекарство. Однако если есть финансовая возможность купить дорогой вариант, то лучше выбрать именно его: эффективность доказана более долгим сроком использования.Главное, как подчеркнул эксперт, не заниматься самолечением.
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дженерики, здоровье - общество, общество

Фармаколог рассказал, опасно ли лечиться дженериками

16:19 15.03.2021 (обновлено: 19:08 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Денис АбрамовСамолечение может быть не только не эффективно, но и опасно
Самолечение может быть не только не эффективно, но и опасно - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Бояться дешевых аналогов лекарственных препаратов не стоит, рассказал Пятому каналу клинический фармаколог Родион Осешнюк.
Он напомнил, что дженерики проходят те же клинические испытания, что и оригинал препарата, поэтому их безопасность и работоспособность доказаны. А состав аналога редко отличается от "дорогого" варианта лекарств.

"Дженериковые препараты — это не плохо, не какое-то табу или клеймо. Они не опасны. Важно понимать, что эффективность может отличаться от оригинальных препаратов в связи с тем, что имеет несколько другой состав", — заявил Осешнюк, добавив, что это не плохо и не хорошо, приведя в пример различия между автомобилями одной марки, собранными в разных странах.

Среди плюсов "копий" эксперт выделил их доступность — не каждый человек может себе позволить "оригинальное" лекарство. Однако если есть финансовая возможность купить дорогой вариант, то лучше выбрать именно его: эффективность доказана более долгим сроком использования.
Главное, как подчеркнул эксперт, не заниматься самолечением.
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