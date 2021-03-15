https://ria.ru/20210315/dzheneriki-1601340536.html

Фармаколог рассказал, опасно ли лечиться дженериками

Фармаколог рассказал, опасно ли лечиться дженериками

Бояться дешевых аналогов лекарственных препаратов не стоит, рассказал Пятому каналу клинический фармаколог Родион Осешнюк. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:19

2021-03-15T16:19

2021-03-15T19:08

дженерики

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Бояться дешевых аналогов лекарственных препаратов не стоит, рассказал Пятому каналу клинический фармаколог Родион Осешнюк. Он напомнил, что дженерики проходят те же клинические испытания, что и оригинал препарата, поэтому их безопасность и работоспособность доказаны. А состав аналога редко отличается от "дорогого" варианта лекарств. Среди плюсов "копий" эксперт выделил их доступность — не каждый человек может себе позволить "оригинальное" лекарство. Однако если есть финансовая возможность купить дорогой вариант, то лучше выбрать именно его: эффективность доказана более долгим сроком использования.Главное, как подчеркнул эксперт, не заниматься самолечением.

https://ria.ru/20200920/ekonomiya-1577496822.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дженерики, здоровье - общество, общество