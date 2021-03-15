https://ria.ru/20210315/dtp-1601397097.html
В Подмосковье восемь детей пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Подмосковье восемь детей пострадали в ДТП с микроавтобусом
Прокуратура Московской области начала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадали дети, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T22:57
2021-03-15T22:57
2021-03-15T22:57
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадали дети, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего.Проверяется соблюдение законодательства в сферах обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.
https://ria.ru/20210314/dtp-1601164203.html
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московская область (подмосковье), происшествия