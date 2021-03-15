https://ria.ru/20210315/dtp-1601397097.html

В Подмосковье восемь детей пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Подмосковье восемь детей пострадали в ДТП с микроавтобусом

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадали дети, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T22:57

2021-03-15T22:57

2021-03-15T22:57

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581340566_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aeb83c81ba73b3be2c6011e778a95d3c.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадали дети, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего.Проверяется соблюдение законодательства в сферах обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20210314/dtp-1601164203.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия