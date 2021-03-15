https://ria.ru/20210315/dtp-1601311136.html

В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с маршруткой

В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с маршруткой

Два человека пострадали в ДТП маршрутки и легковушки на трассе М7 "Волга" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:31

2021-03-15T14:31

2021-03-15T14:31

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599946513_0:0:2767:1556_1920x0_80_0_0_3eb0e75c073715df093405983edc56c0.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП маршрутки и легковушки на трассе М7 "Волга" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области."Время 13:09, 22-й километр дороги М7 "Волга", легковой автомобиль совершил столкновение с маршруткой, в результате ДТП она опрокинулась, по предварительной информации, в ней находилось трое человек, двое из них получили телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210314/dtp-1601164203.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия