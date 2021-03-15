https://ria.ru/20210315/dtp-1601311136.html
В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с маршруткой
В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с маршруткой
Два человека пострадали в ДТП маршрутки и легковушки на трассе М7 "Волга" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:31
2021-03-15T14:31
2021-03-15T14:31
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП маршрутки и легковушки на трассе М7 "Волга" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области."Время 13:09, 22-й километр дороги М7 "Волга", легковой автомобиль совершил столкновение с маршруткой, в результате ДТП она опрокинулась, по предварительной информации, в ней находилось трое человек, двое из них получили телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210314/dtp-1601164203.html
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московская область (подмосковье), происшествия