https://ria.ru/20210315/dtp-1600994470.html

Удалили часть мозга: "простой охранник" сбил женщину и уходит от выплат

Удалили часть мозга: "простой охранник" сбил женщину и уходит от выплат

Ольга Ларина заново учится писать, говорить и читать после того, как ее сбил на пешеходном переходе "Гелендваген". За рулем находился Алексей Курицын. Это... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T08:00

2021-03-15T08:00

2021-03-15T14:42

пенсионеры

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

красногорск

дтп

общество

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Ольга Ларина заново учится писать, говорить и читать после того, как ее сбил на пешеходном переходе "Гелендваген". За рулем находился Алексей Курицын. Это случилось в январе 2019-го на востоке Москвы: 71-летнюю пенсионерку госпитализировали с тяжелой травмой головы, врачам пришлось удалить часть мозга. Родные потратили на реабилитацию все сбережения. А виновник ДТП покрыл лишь небольшую часть расходов. Ларины хотят добиться полной компенсации — идут судебные разбирательства. Защита Курицына утверждает, что он готов помогать, однако пострадавшие требуют слишком много. "Летел на огромной скорости"В Москву Ольга Ларина перебралась в 2008 году из Саранска, где работала инженером-технологом. В Мордовии жила с родным братом, его супругой и их дочерью. "Мы были очень дружны. Ольга помогала с воспитанием Лены, она считает ее второй матерью, — рассказывает РИА Новости сноха Лариной Людмила. — Лена выросла, уехала на учебу в Москву, вышла замуж, родила. Оля все бросила и отправилась в столицу, чтобы помогать с внучкой. Позже и я присоединилась. На сбережения купили квартиру в Красногорске, там и жили с Ольгой. А Лена с супругом и дочкой снимали комнату в Москве".Ольга Львовна в Красногорск приезжала только по выходным. В будни жила в Москве у родственников супруга Елены. "Она вызвалась помогать молодым — провожала внучку в школу, водила на кружки и экскурсии". Двадцать третьего января Ларина отвела девочку к родителям и поехала с "Войковской" на "Измайловскую". Было десять вечера. Ей оставалось пройти всего сто метров до дома, когда на пешеходном переходе на улице Челябинской ее ударил "Гелендваген", выехавший со двора и не сбросивший на повороте скорость.Один из очевидцев поделился воспоминаниями в беседе с РИА Новости. Водитель даже не вышел из машины. "Я тоже выезжал на дорогу, только из противоположного двора. Перегородил своим автомобилем ему путь. Выскочил наружу, велел заглушить двигатель и выйти. А у него взгляд стеклянный, он будто в неадекватном состоянии. Пьян или нет — не могу утверждать: я не врач. Он просто развернулся и дал деру, — говорит Артем (имя изменено по его просьбе). — Я помчался за ним, гонялся по дворам. Он летел на огромной скорости, врезался в припаркованные машины, не вписываясь в повороты. В итоге оторвался. Я вернулся обратно к переходу — там уже были полицейские". Скорую вызвала прохожая. Она же дозвонилась до родных с телефона пенсионерки. Ольгу Львовну госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию. На следующий день сотрудники УВД по ВАО ГУ МВД по Москве возбудили уголовное дело по части второй статьи 264 УК ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью"). Позже, опросив свидетелей, переквалифицировали на часть первую. Личность водителя установили: 43-летний Алексей Курицын. Восьмого февраля его объявили в розыск. Задержали двадцатого. Через два дня решением Измайловского районного суда виновника ДТП отправили на время следствия под домашний арест. "Не представляли, что нас ждет"Тем временем врачи бились за жизнь Лариной. Пришлось удалить часть левого полушария мозга. "Она долгое время провела в коме. Молили о том, чтобы глаза хотя бы открыла. Когда в итоге Оля посмотрела на нас и улыбнулась, мы выдохнули и на мгновение подумали: самое страшное позади. Не представляли тогда, что нас ждет, — продолжает Людмила. — Мы были в шоке от того, что услышали: она не встанет и, скорее всего, ничего не будет понимать, никогда не заговорит. На ней поставили крест".Ольгу Львовну выписали из больницы в апреле 2019-го. Сейчас она вместе с Людмилой в Красногорске. Родные трижды отправляли ее на реабилитацию в Центр патологии речи и нейрореабилитации (ЦПРиН). Один тридцатидневный курс стоит почти четыреста тысяч рублей. Потратили уже больше 3,8 миллиона рублей. "Елена копила на квартиру — и фактически осталась ни с чем. Вызываем на дом логопеда-афазиолога. И конечно, занимаемся с бабушкой самостоятельно. Учим буквы, слова, предметы. Поддерживать с Олей диалог невозможно. Не понимает, что мы ей говорим, — вздыхает Елена. — Она в состоянии, хоть и очень ограниченно, себя обслуживать. Но дома надолго оставлять ее одну нельзя: очень рискованно". И даже это Людмила называет не иначе как чудом, ведь врачи предрекали худшее. "Мы с ней под одной крышей с 1983 года. А теперь она имени моего назвать не может. До сих пор сложно с этим смириться. Она ведь такой активной была: лыжи, бассейн, пробежки… Всем могла дать фору!" "Присудили копейки"Домашний арест Курицыну продлевали трижды. В августе 2019-го его отпустили под подписку о невыезде. В июле 2020-го Перовский райсуд вынес приговор: компенсация морального вреда в размере трехсот тысяч рублей, запрет на вождение на два года и шесть месяцев. Также ограничили свободу на два года: не выезжать за пределы города и области, не менять место пребывания без согласования сотрудников ФСИН, отмечаться в участке ежемесячно.Елена Ларина обжаловала решение. Апелляцию рассмотрели в сентябре. Алексею сократили срок ограничений в свободе — вычли время, которое он провел под домашним арестом (шесть месяцев). Разбирательства продолжаются: вопрос о материальной компенсации обсудят уже в рамках гражданского судопроизводства. Заседание назначено на конец марта. "Этот человек искалечил Ольгу Львовну и разрушил все наши планы, — не сдерживает эмоций Елена. — Мы так от всего устали. Я вынуждена чуть ли не каждый день ездить в Красногорск, а у меня ведь семья, несовершеннолетний ребенок. По-прежнему снимаем комнату в общаге, пашем круглыми сутками, чтобы на хлеб заработать"."Просто охранник"По словам собеседницы, виновник ДТП на словах обещал многое. "Но в итоге все свалил на наши плечи. Мы и за санитарку, и за сиделку, и чуть ли не за врачей!" Специалисты, обращает внимание Елена, рекомендовали четыре реабилитации в год в ЦПРиН, как минимум четыре занятия в неделю с нейропсихологом-афазиологом. "Плюс лекарства, лечебная физкультура. Заниматься, по сути, ею нужно каждый день. Иначе — рецидив".О самом Курицыне известно немного: живет с гражданской женой, у них трое несовершеннолетних детей, работает охранником. "Регулярно выезжает за границу. В его собственности, как указано в материалах дела, дача, еще один "Мерседес" с номерным знаком, который, к слову, используют в одном из силовых ведомств. Вопросов много. В любом случае есть основания полагать, что он не рядовой охранник", — объясняет Елена.Адвокат Алексея Виталий Усманский в комментарии РИА Новости сообщил, что его подзащитный не отказывается от возмещения затрат на лечение Ольги Львовны. "Нужно учитывать материальное положение Курицына. У него на иждивении дети. Он не работал, пока находился под домашним арестом. Кроме того, с октября по ноябрь 2019-го он проходил судебно-психиатрическую экспертизу, тоже фактически сидел в четырех стенах. Изыскивал средства в меру возможностей. Не стоит забывать, он просто охранник", — аргументирует адвокат.Информация о том, что Курицын, находясь в состоянии опьянения, уехал с места ДТП и скрывался, не подтвердилась в ходе следствия, добавляет Усманский. "Потерпевшая сторона хочет переоценить то, что уже оценили". В тот же вечер, когда случилось ДТП, Алексей обратился в медучреждение за помощью. С какими именно жалобами, собеседник не пояснил, сославшись на конфиденциальность. "Пятнадцатого февраля он оформил явку с повинной".Кроме того, Усманский сомневается, что все перечисленные средства использовали по прямому назначению: "Деньги до приговора Курицын отправлял добровольно, без всяких расписок. По закону мы обязаны оплатить именно лечение травмы. Покрывать расходы всех членов семьи (транспорт, еда и прочее) мы не должны. Как и траты на консультации врачей по заболеваниям пенсионерки, которыми она страдала до аварии". Адвокат заявил: до вердикта по гражданскому делу переводить средства на личный счет Елене его подзащитный не станет. Тем временем, пока стороны считают деньги, Ольга Львовна учится считать до десяти.

https://ria.ru/20200916/avariya-1577258022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсионеры, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, красногорск, дтп, общество