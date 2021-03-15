https://ria.ru/20210315/druzya-1601232304.html

Песков прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей

Песков прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии у его страны друзей, отметил... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T12:49

2021-03-15T12:49

2021-03-15T13:14

россия

александр лукашенко

союзное государство

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии у его страны друзей, отметил тесную связь между двумя государствами.Лукашенко в субботу после участия в спортивном празднике "Минская лыжня" заявил, что у белорусов друзей в мире нет. Его слова приводило агентство Белта.Журналисты спросили у Пескова, как в Кремле понимают эти заявления.Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества: 8 декабря 1999 года стороны подписали Договор о создании надгосударственного образования с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.Белоруссия — стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском.

https://ria.ru/20210222/diplomatiya-1598315827.html

россия

белоруссия

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россия, александр лукашенко, союзное государство, дмитрий песков, белоруссия, в мире