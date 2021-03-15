Песков прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей
12:49 15.03.2021 (обновлено: 13:14 15.03.2021)
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии у его страны друзей, отметил тесную связь между двумя государствами.
Лукашенко в субботу после участия в спортивном празднике "Минская лыжня" заявил, что у белорусов друзей в мире нет. Его слова приводило агентство Белта.
Журналисты спросили у Пескова, как в Кремле понимают эти заявления.
"Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. Все-таки мы в одном союзном государстве, и здесь, скорее, мы не друзья, а братья", — ответил пресс-секретарь Путина.
Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества: 8 декабря 1999 года стороны подписали Договор о создании надгосударственного образования с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.
Белоруссия — стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском.
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