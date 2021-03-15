https://ria.ru/20210315/donbass-1601230595.html

В ЛНР оценили информацию о возможном наступлении Киева в Донбассе

В ЛНР оценили информацию о возможном наступлении Киева в Донбассе

Распространенные в украинских СМИ сообщения о возможном наступлении украинских силовиков в Донбассе 15 марта являются политическим шантажом со стороны Киева,... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T12:43

2021-03-15T12:43

2021-03-15T12:48

ольга кобцева

владислав дейнего

луганская народная республика

леонид кравчук

донецк (донецкая область)

луганск

в мире

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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Распространенные в украинских СМИ сообщения о возможном наступлении украинских силовиков в Донбассе 15 марта являются политическим шантажом со стороны Киева, заявили в министерстве иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее в ряде украинских СМИ и соцсетях появились сообщения об ожидании некоего события, связанного с Донбассом 15 марта, по версии авторов материалов, речь может идти о полномасштабном наступлении или ультиматуме."Угрозы наступления вооруженных формирований Украины на республики Донбасса 15 марта, как мы и ожидали, оказались лишь попыткой политического шантажа", - говорится в заявлении МИД ЛНР, опубликованном в официальном Telegram-канале.Как считают в МИД ЛНР, обострение Киевом ситуации на линии соприкосновения в Донбассе служит "неоспоримым доказательством необходимости скорейшего принятия мер по усилению режима прекращения огня в новой редакции" с конкретизированным координационным механизмом, от чего Киев, по словам представителей республики, постоянно отказывается.В ведомстве отметили, что представители ЛНР рассчитывают в ходе видеоконференций контактной группы и ее рабочих подгрупп, запланированных на 16 и 17 марта, получить от Киева разъяснения о нарушениях перемирия в Донбассе. "Особенно мы рассчитываем получить от украинских представителей разъяснения вопиющих нарушений вооруженными формированиями Украины норм режима прекращения огня и систематических попыток эскалации ситуации как на линии соприкосновения, так и в публичных заявлениях ее официальных лиц и представителей на минских переговорах", - говорится в заявлении МИД ЛНР, опубликованном в официальном Telegram-канале.Согласно сообщению МИД, представители ЛНР рассчитывают получить от Киева четкое объяснение по проектам урегулирования ситуации в Донбассе для последующей разработки совместного документа.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на неподконтрольную украинским властям территорию стягивают войска, там проводят тренировки и учения, в связи с чем предупредил, что украинские силовики будут зеркально отвечать на действия ополченцев. Он отметил, что киевская делегация в контактной группе предложит свой мирный план урегулирования ситуации в Донбассе, но если Донецк и Луганск его не примут, Киев будет "активнее защищаться".Представитель ЛНР на минских переговорах, глава МИД республики Владислав Дейнего заявил, что Киев не намерен выполнять минские договоренности и готовится к эскалации конфликта в Донбассе. Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева уточнила, что Киев пытается обострить ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы спровоцировать ЛНР на ответные действия и в последующем обвинить в обострении конфликта.

https://ria.ru/20210314/prikazy-1601167239.html

https://ria.ru/20210314/bespilotnik-1601152305.html

луганская народная республика

донецк (донецкая область)

луганск

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ольга кобцева, владислав дейнего, луганская народная республика, леонид кравчук, донецк (донецкая область), луганск, в мире