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В ЛНР оценили информацию о возможном наступлении Киева в Донбассе
В ЛНР оценили информацию о возможном наступлении Киева в Донбассе
Распространенные в украинских СМИ сообщения о возможном наступлении украинских силовиков в Донбассе 15 марта являются политическим шантажом со стороны Киева,... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:43
2021-03-15T12:48
ольга кобцева
владислав дейнего
луганская народная республика
леонид кравчук
донецк (донецкая область)
луганск
в мире
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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Распространенные в украинских СМИ сообщения о возможном наступлении украинских силовиков в Донбассе 15 марта являются политическим шантажом со стороны Киева, заявили в министерстве иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее в ряде украинских СМИ и соцсетях появились сообщения об ожидании некоего события, связанного с Донбассом 15 марта, по версии авторов материалов, речь может идти о полномасштабном наступлении или ультиматуме."Угрозы наступления вооруженных формирований Украины на республики Донбасса 15 марта, как мы и ожидали, оказались лишь попыткой политического шантажа", - говорится в заявлении МИД ЛНР, опубликованном в официальном Telegram-канале.Как считают в МИД ЛНР, обострение Киевом ситуации на линии соприкосновения в Донбассе служит "неоспоримым доказательством необходимости скорейшего принятия мер по усилению режима прекращения огня в новой редакции" с конкретизированным координационным механизмом, от чего Киев, по словам представителей республики, постоянно отказывается.В ведомстве отметили, что представители ЛНР рассчитывают в ходе видеоконференций контактной группы и ее рабочих подгрупп, запланированных на 16 и 17 марта, получить от Киева разъяснения о нарушениях перемирия в Донбассе. "Особенно мы рассчитываем получить от украинских представителей разъяснения вопиющих нарушений вооруженными формированиями Украины норм режима прекращения огня и систематических попыток эскалации ситуации как на линии соприкосновения, так и в публичных заявлениях ее официальных лиц и представителей на минских переговорах", - говорится в заявлении МИД ЛНР, опубликованном в официальном Telegram-канале.Согласно сообщению МИД, представители ЛНР рассчитывают получить от Киева четкое объяснение по проектам урегулирования ситуации в Донбассе для последующей разработки совместного документа.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на неподконтрольную украинским властям территорию стягивают войска, там проводят тренировки и учения, в связи с чем предупредил, что украинские силовики будут зеркально отвечать на действия ополченцев. Он отметил, что киевская делегация в контактной группе предложит свой мирный план урегулирования ситуации в Донбассе, но если Донецк и Луганск его не примут, Киев будет "активнее защищаться".Представитель ЛНР на минских переговорах, глава МИД республики Владислав Дейнего заявил, что Киев не намерен выполнять минские договоренности и готовится к эскалации конфликта в Донбассе. Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева уточнила, что Киев пытается обострить ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы спровоцировать ЛНР на ответные действия и в последующем обвинить в обострении конфликта.
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луганская народная республика
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ольга кобцева, владислав дейнего, луганская народная республика, леонид кравчук, донецк (донецкая область), луганск, в мире

В ЛНР оценили информацию о возможном наступлении Киева в Донбассе

12:43 15.03.2021 (обновлено: 12:48 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Распространенные в украинских СМИ сообщения о возможном наступлении украинских силовиков в Донбассе 15 марта являются политическим шантажом со стороны Киева, заявили в министерстве иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее в ряде украинских СМИ и соцсетях появились сообщения об ожидании некоего события, связанного с Донбассом 15 марта, по версии авторов материалов, речь может идти о полномасштабном наступлении или ультиматуме.
"Угрозы наступления вооруженных формирований Украины на республики Донбасса 15 марта, как мы и ожидали, оказались лишь попыткой политического шантажа", - говорится в заявлении МИД ЛНР, опубликованном в официальном Telegram-канале.
Как считают в МИД ЛНР, обострение Киевом ситуации на линии соприкосновения в Донбассе служит "неоспоримым доказательством необходимости скорейшего принятия мер по усилению режима прекращения огня в новой редакции" с конкретизированным координационным механизмом, от чего Киев, по словам представителей республики, постоянно отказывается.
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В ведомстве отметили, что представители ЛНР рассчитывают в ходе видеоконференций контактной группы и ее рабочих подгрупп, запланированных на 16 и 17 марта, получить от Киева разъяснения о нарушениях перемирия в Донбассе. "Особенно мы рассчитываем получить от украинских представителей разъяснения вопиющих нарушений вооруженными формированиями Украины норм режима прекращения огня и систематических попыток эскалации ситуации как на линии соприкосновения, так и в публичных заявлениях ее официальных лиц и представителей на минских переговорах", - говорится в заявлении МИД ЛНР, опубликованном в официальном Telegram-канале.
Согласно сообщению МИД, представители ЛНР рассчитывают получить от Киева четкое объяснение по проектам урегулирования ситуации в Донбассе для последующей разработки совместного документа.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на неподконтрольную украинским властям территорию стягивают войска, там проводят тренировки и учения, в связи с чем предупредил, что украинские силовики будут зеркально отвечать на действия ополченцев. Он отметил, что киевская делегация в контактной группе предложит свой мирный план урегулирования ситуации в Донбассе, но если Донецк и Луганск его не примут, Киев будет "активнее защищаться".
Представитель ЛНР на минских переговорах, глава МИД республики Владислав Дейнего заявил, что Киев не намерен выполнять минские договоренности и готовится к эскалации конфликта в Донбассе. Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева уточнила, что Киев пытается обострить ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы спровоцировать ЛНР на ответные действия и в последующем обвинить в обострении конфликта.
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Ольга КобцеваВладислав ДейнегоЛуганская Народная РеспубликаЛеонид КравчукДонецк (Донецкая область)ЛуганскВ мире
 
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