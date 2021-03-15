https://ria.ru/20210315/dollar-1601310213.html

Курс доллара опустился до 73 рублей

Курс доллара опустился до 73 рублей

Рубль продолжает расти: доллар уже по 73 рубля, евро почти по 87, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:30

2021-03-15T14:30

2021-03-15T15:55

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

московская биржа

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599927305_0:59:3054:1777_1920x0_80_0_0_06b76784eef299d07cd44140181dfec8.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Рубль продолжает расти: доллар уже по 73 рубля, евро почти по 87, следует из данных Московской биржи.Так, к 14:07 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 29 копеек, до 73,04 рубля, курс евро — на 59 копеек, до 87,11 рубля. При этом ранее американская валюта впервые с 17 декабря падала ниже 73 рублей, а евро опускался до 87,08 рубля — минимума с августа.Официальный курс, установленный Центробанком на 16 марта: 73,2317 рубля за доллар и 87,3508 рубля за евро.На курс российской валюты позитивно влияет ситуация на нефтяном рынке, где цены демонстрируют умеренный рост. Так, баррель нефти марки Brent дорожает на 0,3 процента, до 69,4 доллара.

https://ria.ru/20210310/giperinflyatsiya-1600679244.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, московская биржа, экономика