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Курс доллара опустился до 73 рублей
Курс доллара опустился до 73 рублей
Рубль продолжает расти: доллар уже по 73 рубля, евро почти по 87, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:30
2021-03-15T14:30
2021-03-15T15:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Рубль продолжает расти: доллар уже по 73 рубля, евро почти по 87, следует из данных Московской биржи.Так, к 14:07 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 29 копеек, до 73,04 рубля, курс евро — на 59 копеек, до 87,11 рубля. При этом ранее американская валюта впервые с 17 декабря падала ниже 73 рублей, а евро опускался до 87,08 рубля — минимума с августа.Официальный курс, установленный Центробанком на 16 марта: 73,2317 рубля за доллар и 87,3508 рубля за евро.На курс российской валюты позитивно влияет ситуация на нефтяном рынке, где цены демонстрируют умеренный рост. Так, баррель нефти марки Brent дорожает на 0,3 процента, до 69,4 доллара.
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динамика курсов валют, московская биржа, экономика