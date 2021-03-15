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В российской армии выбрали самую красивую девушку
В российской армии выбрали самую красивую девушку
Военнослужащая Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Елена Толстова одержала победу в конкурсе красоты Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T10:29
2021-03-15T13:14
вооруженные силы рф
красная звезда
ракетные войска стратегического назначения
космос - риа наука
безопасность
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Военнослужащая Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Елена Толстова одержала победу в конкурсе красоты Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны."Титул "Мисс "Красная звезда — 2020" по итогам электронного голосования завоевала гвардии рядовой Елена Толстова, проходящая службу в Бологовском ракетном соединении", — говорится в сообщении.Толстова шесть лет посвятила военной службе. Она занимается спортом, обладает первым разрядом по легкой атлетике.В номинации "Фотомастерство" победительницей стала Кристина Калашникова. В ближайшее время газета "Красная звезда" вручит лауреатам соответствующие свидетельства и ценные подарки от редакции.
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вооруженные силы рф, красная звезда, ракетные войска стратегического назначения, космос - риа наука, безопасность

В российской армии выбрали самую красивую девушку

10:29 15.03.2021 (обновлено: 13:14 15.03.2021)
 
© Фото Кристины КалашниковойПобедительница творческого конкурса "Мисс "Красная звезда" — 2020″ - Елена Толстова
Победительница творческого конкурса Мисс Красная звезда — 2020″ - Елена Толстова - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото Кристины Калашниковой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Военнослужащая Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Елена Толстова одержала победу в конкурсе красоты Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны.
"Титул "Мисс "Красная звезда — 2020" по итогам электронного голосования завоевала гвардии рядовой Елена Толстова, проходящая службу в Бологовском ракетном соединении", — говорится в сообщении.
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Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
Толстова шесть лет посвятила военной службе. Она занимается спортом, обладает первым разрядом по легкой атлетике.
В номинации "Фотомастерство" победительницей стала Кристина Калашникова. В ближайшее время газета "Красная звезда" вручит лауреатам соответствующие свидетельства и ценные подарки от редакции.
 
Вооруженные силы РФКрасная звездаРакетные войска стратегического назначенияКосмос - РИА НаукаБезопасность
 
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