https://ria.ru/20210315/devushka-1601208210.html

В российской армии выбрали самую красивую девушку

В российской армии выбрали самую красивую девушку

Военнослужащая Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Елена Толстова одержала победу в конкурсе красоты Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T10:29

2021-03-15T10:29

2021-03-15T13:14

вооруженные силы рф

красная звезда

ракетные войска стратегического назначения

космос - риа наука

безопасность

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Военнослужащая Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Елена Толстова одержала победу в конкурсе красоты Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны."Титул "Мисс "Красная звезда — 2020" по итогам электронного голосования завоевала гвардии рядовой Елена Толстова, проходящая службу в Бологовском ракетном соединении", — говорится в сообщении.Толстова шесть лет посвятила военной службе. Она занимается спортом, обладает первым разрядом по легкой атлетике.В номинации "Фотомастерство" победительницей стала Кристина Калашникова. В ближайшее время газета "Красная звезда" вручит лауреатам соответствующие свидетельства и ценные подарки от редакции.

https://ria.ru/20210122/travlya-1594099301.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы рф, красная звезда, ракетные войска стратегического назначения, космос - риа наука, безопасность