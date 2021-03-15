https://ria.ru/20210315/detsad-1601369515.html

Любимов: Рязанская область обеспечит всех детей местами в детсадах

Любимов: Рязанская область обеспечит всех детей местами в детсадах

Рязанская область активно работает над реализацией поручения президента РФ об обеспечении всех детей местами в детских садах, заявил губернатор региона Николай... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T18:27

2021-03-15T18:27

2021-03-15T18:27

рязанская область

россия

николай любимов

рыбновский район

рязань

рязанская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576020838_0:76:1200:752_1920x0_80_0_0_ac6c9d9076703798e1cdd7684817f8ba.jpg

РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Рязанская область активно работает над реализацией поручения президента РФ об обеспечении всех детей местами в детских садах, заявил губернатор региона Николай Любимов на открытии детского сада №38 в Дашково-Песочне.Новое дошкольное образовательное учреждение стало крупнейшим в Рязани. Посещать его смогут 290 детей, в том числе - двухлетнего возраста. Помимо помещений для групп предусмотрены залы для занятий физкультурой и музыкой, студия изобразительного искусства, зимний сад, кабинеты психолога и логопеда, сенсорная комната, медицинский и прачечный блоки, современный пищеблок. Благоустроена прилегающая территория с прогулочными верандами, игровым и спортивным оснащением. Проработаны вопросы доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья.Глава региона поздравил работников детсада и родителей с открытием нового современного учреждения. Строительство учреждения стало возможным благодаря реализации профильного национального проекта. На строительство детсада было направлено свыше 232 миллионов рублей, включая оборудование, большая часть из которых выделена из федерального бюджета.По словам губернатора, в течение последних трех лет в регионе удалось создать около 2,5 тысяч дополнительных мест, в том числе для детей ясельного возраста. Построено 25 новых объектов, среди которых 17 пристроек к детсадам, три детских сада-яслей и пять детсадов в Рязани, Рязанском и Рыбновском районах, других муниципальных образованиях. В этом году в регионе появится еще около 1 тысячи дополнительных мест для дошкольников.Глава региона передал в подарок новому детскому саду телевизор.

https://ria.ru/20210312/sportkompleks-1601030210.html

https://ria.ru/20210310/dvory-1600664849.html

https://ria.ru/20210304/proekt-1599967167.html

россия

рыбновский район

рязань

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай любимов, рыбновский район, рязань, рязанская область, общество