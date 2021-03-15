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Рязанская область
Рязанская область
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Любимов: Рязанская область обеспечит всех детей местами в детсадах
Любимов: Рязанская область обеспечит всех детей местами в детсадах
Рязанская область активно работает над реализацией поручения президента РФ об обеспечении всех детей местами в детских садах, заявил губернатор региона Николай... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:27
2021-03-15T18:27
рязанская область
россия
николай любимов
рыбновский район
рязань
рязанская область
общество
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РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Рязанская область активно работает над реализацией поручения президента РФ об обеспечении всех детей местами в детских садах, заявил губернатор региона Николай Любимов на открытии детского сада №38 в Дашково-Песочне.Новое дошкольное образовательное учреждение стало крупнейшим в Рязани. Посещать его смогут 290 детей, в том числе - двухлетнего возраста. Помимо помещений для групп предусмотрены залы для занятий физкультурой и музыкой, студия изобразительного искусства, зимний сад, кабинеты психолога и логопеда, сенсорная комната, медицинский и прачечный блоки, современный пищеблок. Благоустроена прилегающая территория с прогулочными верандами, игровым и спортивным оснащением. Проработаны вопросы доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья.Глава региона поздравил работников детсада и родителей с открытием нового современного учреждения. Строительство учреждения стало возможным благодаря реализации профильного национального проекта. На строительство детсада было направлено свыше 232 миллионов рублей, включая оборудование, большая часть из которых выделена из федерального бюджета.По словам губернатора, в течение последних трех лет в регионе удалось создать около 2,5 тысяч дополнительных мест, в том числе для детей ясельного возраста. Построено 25 новых объектов, среди которых 17 пристроек к детсадам, три детских сада-яслей и пять детсадов в Рязани, Рязанском и Рыбновском районах, других муниципальных образованиях. В этом году в регионе появится еще около 1 тысячи дополнительных мест для дошкольников.Глава региона передал в подарок новому детскому саду телевизор.
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россия, николай любимов, рыбновский район, рязань, рязанская область, общество

Любимов: Рязанская область обеспечит всех детей местами в детсадах

18:27 15.03.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Рязанская область активно работает над реализацией поручения президента РФ об обеспечении всех детей местами в детских садах, заявил губернатор региона Николай Любимов на открытии детского сада №38 в Дашково-Песочне.
Новое дошкольное образовательное учреждение стало крупнейшим в Рязани. Посещать его смогут 290 детей, в том числе - двухлетнего возраста. Помимо помещений для групп предусмотрены залы для занятий физкультурой и музыкой, студия изобразительного искусства, зимний сад, кабинеты психолога и логопеда, сенсорная комната, медицинский и прачечный блоки, современный пищеблок. Благоустроена прилегающая территория с прогулочными верандами, игровым и спортивным оснащением. Проработаны вопросы доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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"Строительство детского сада было необходимо в микрорайоне ДПР 7, поскольку здесь активно возводятся жилые дома, а значит, много молодежи и семей с детьми. Уверен, что родители будут за них спокойны. Учреждение замечательное, хорошо оборудовано. Здесь прекрасные комфортные бытовые условия и талантливые педагоги. Есть все, что нужно для развития и получения качественного дошкольного образования", – сказал Любимов.

Глава региона поздравил работников детсада и родителей с открытием нового современного учреждения. Строительство учреждения стало возможным благодаря реализации профильного национального проекта. На строительство детсада было направлено свыше 232 миллионов рублей, включая оборудование, большая часть из которых выделена из федерального бюджета.
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"Хочу выразить большую благодарность председателю комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ Андрею Макарову за поддержку в решении этого важного для рязанцев вопроса. Просьба о строительстве ДОУ прозвучала на личном приеме граждан. Андрей Михайлович всячески помогал региону в этом отношении, как и в реализации многих других социально значимых проектов", – подчеркнул Любимов.

По словам губернатора, в течение последних трех лет в регионе удалось создать около 2,5 тысяч дополнительных мест, в том числе для детей ясельного возраста. Построено 25 новых объектов, среди которых 17 пристроек к детсадам, три детских сада-яслей и пять детсадов в Рязани, Рязанском и Рыбновском районах, других муниципальных образованиях. В этом году в регионе появится еще около 1 тысячи дополнительных мест для дошкольников.
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"Президентом России Владимиром Путиным дано поручение – обеспечить всех детей местами в дошкольных образовательных учреждениях. Мы активно работаем над его реализацией", - сказал губернатор.

Глава региона передал в подарок новому детскому саду телевизор.
 
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