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В Кабардино-Балкарии шестеро детей отравились угарным газом
В Кабардино-Балкарии шестеро детей отравились угарным газом
Шестеро детей отравились угарным газом в пригороде Нальчика, сообщили РИА Новости в понедельник в экстренных службах Кабардино-Балкарии, по данным регионального РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T08:53
2021-03-15T08:53
2021-03-15T11:45
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости. Шестеро детей отравились угарным газом в пригороде Нальчика, сообщили РИА Новости в понедельник в экстренных службах Кабардино-Балкарии, по данным регионального минздрава, три ребенка находятся в реанимации.В региональном минздраве сообщили, что трое детей сейчас находятся в реанимации. "Трое детей в возрасте пяти месяцев, 4 и 5 лет с отравлением угарным газом находятся в реанимации. На утро их состояние с положительной динамикой", - сказали в министерстве.Собеседник агентства добавил, что еще три ребенка находятся в гастроэнтерологическом отделении республиканской детской клинической больницы в Нальчике. "Это дети 2013, 2015 и 2017 годов рождения", - уточнили в минздраве.
https://ria.ru/20210227/gaz-1599266680.html
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нальчик, происшествия
НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости.
Шестеро детей отравились угарным газом в пригороде Нальчика
, сообщили РИА Новости в понедельник в экстренных службах Кабардино-Балкарии, по данным регионального минздрава, три ребенка находятся в реанимации.
"В воскресенье в поселке Белая речка в пригороде Нальчика угарным газом отравились шестеро детей в возрасте от нескольких месяцев до семи лет", - сказал собеседник агентства.
В региональном минздраве сообщили, что трое детей сейчас находятся в реанимации. "Трое детей в возрасте пяти месяцев, 4 и 5 лет с отравлением угарным газом находятся в реанимации. На утро их состояние с положительной динамикой", - сказали в министерстве.
Собеседник агентства добавил, что еще три ребенка находятся в гастроэнтерологическом отделении республиканской детской клинической больницы в Нальчике. "Это дети 2013, 2015 и 2017 годов рождения", - уточнили в минздраве.