https://ria.ru/20210315/deti-1601197233.html

В Кабардино-Балкарии шестеро детей отравились угарным газом

В Кабардино-Балкарии шестеро детей отравились угарным газом

Шестеро детей отравились угарным газом в пригороде Нальчика, сообщили РИА Новости в понедельник в экстренных службах Кабардино-Балкарии, по данным регионального РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T08:53

2021-03-15T08:53

2021-03-15T11:45

нальчик

происшествия

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НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости. Шестеро детей отравились угарным газом в пригороде Нальчика, сообщили РИА Новости в понедельник в экстренных службах Кабардино-Балкарии, по данным регионального минздрава, три ребенка находятся в реанимации.В региональном минздраве сообщили, что трое детей сейчас находятся в реанимации. "Трое детей в возрасте пяти месяцев, 4 и 5 лет с отравлением угарным газом находятся в реанимации. На утро их состояние с положительной динамикой", - сказали в министерстве.Собеседник агентства добавил, что еще три ребенка находятся в гастроэнтерологическом отделении республиканской детской клинической больницы в Нальчике. "Это дети 2013, 2015 и 2017 годов рождения", - уточнили в минздраве.

https://ria.ru/20210227/gaz-1599266680.html

нальчик

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нальчик, происшествия