https://ria.ru/20210315/deputaty-1601328435.html

Володин рассказал, какие темы больше всего интересуют депутатов

Володин рассказал, какие темы больше всего интересуют депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, какие темы больше всего интересуют депутатов в рамках подготовки к отчету правительства в Госдуме. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:35

2021-03-15T15:35

2021-03-15T15:35

михаил мишустин

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, какие темы больше всего интересуют депутатов в рамках подготовки к отчету правительства в Госдуме.Выступление главы правительства РФ Михаила Мишустин с отчётом о работе кабмина за 2020 год планируется 21 апреля.Он напомнил, что всего депутаты подготовили 232 вопроса, из них 97 посвящены социальной политике, 73 - экономике, 21 - образованию, 21 - политическим вопросам, 13 - здравоохранению, 6 - экологии, один - международной повестке.Также, по словам Володина, наиболее актуальными темами для депутатов стали меры по ограничению роста цен на продукты, эффективность антикризисных мер поддержки граждан и бизнеса в пандемию, вопрос обеспечения роста доходов, льготная ипотека и целесообразность ее продления, а также повышение пенсий и индексация пенсий работающим пенсионерам.

https://ria.ru/20210315/volodin-1601195394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин