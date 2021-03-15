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Володин рассказал, какие темы больше всего интересуют депутатов
Володин рассказал, какие темы больше всего интересуют депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, какие темы больше всего интересуют депутатов в рамках подготовки к отчету правительства в Госдуме. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:35
2021-03-15T15:35
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, какие темы больше всего интересуют депутатов в рамках подготовки к отчету правительства в Госдуме.Выступление главы правительства РФ Михаила Мишустин с отчётом о работе кабмина за 2020 год планируется 21 апреля.Он напомнил, что всего депутаты подготовили 232 вопроса, из них 97 посвящены социальной политике, 73 - экономике, 21 - образованию, 21 - политическим вопросам, 13 - здравоохранению, 6 - экологии, один - международной повестке.Также, по словам Володина, наиболее актуальными темами для депутатов стали меры по ограничению роста цен на продукты, эффективность антикризисных мер поддержки граждан и бизнеса в пандемию, вопрос обеспечения роста доходов, льготная ипотека и целесообразность ее продления, а также повышение пенсий и индексация пенсий работающим пенсионерам.
https://ria.ru/20210315/volodin-1601195394.html
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михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин

Володин рассказал, какие темы больше всего интересуют депутатов

15:35 15.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, какие темы больше всего интересуют депутатов в рамках подготовки к отчету правительства в Госдуме.
Выступление главы правительства РФ Михаила Мишустин с отчётом о работе кабмина за 2020 год планируется 21 апреля.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 08:22
Володин завел Telegram-канал
"Подготовка к отчету правительства идёт полным ходом", - сказал Володин.
Он напомнил, что всего депутаты подготовили 232 вопроса, из них 97 посвящены социальной политике, 73 - экономике, 21 - образованию, 21 - политическим вопросам, 13 - здравоохранению, 6 - экологии, один - международной повестке.
Также, по словам Володина, наиболее актуальными темами для депутатов стали меры по ограничению роста цен на продукты, эффективность антикризисных мер поддержки граждан и бизнеса в пандемию, вопрос обеспечения роста доходов, льготная ипотека и целесообразность ее продления, а также повышение пенсий и индексация пенсий работающим пенсионерам.
 
Михаил МишустинГосдума РФВячеслав Володин
 
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