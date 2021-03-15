https://ria.ru/20210315/deputat-1601319291.html

ЛДПР исключила депутата, лишенного водительских прав 27 раз

ЛДПР исключила депутата, лишенного водительских прав 27 раз

Депутат одного из поселковых советов в Нижегородской области Владислав Васкэ исключен из ЛДПР после того, как стало известно, что он был 27 раз лишен... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:02

2021-03-15T15:02

2021-03-15T15:02

александр курдюмов

следственный комитет россии (ск рф)

лдпр

госдума рф

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601318916_0:0:786:443_1920x0_80_0_0_0a2ac85baa28118f26f16d6c8ca660ae.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Депутат одного из поселковых советов в Нижегородской области Владислав Васкэ исключен из ЛДПР после того, как стало известно, что он был 27 раз лишен водительских прав, сообщил РИА Новости депутат Государственной думы от Нижегородской области, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме РФ Александр Курдюмов.Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о девушке, которая стала инвалидом после произошедшего 1,5 года назад ДТП с участием депутата поселкового совета рабочего поселка Вача от ЛДПР Владислава Васкэ. Расследование уголовного дела ведется уже много месяцев. Также сообщается, что Васкэ ранее 27 раз был лишен водительских прав и не должен садиться за руль до июля 2050 года.По его словам, однопартийцы Васкэ не знали о его многочисленных административных правонарушениях, поскольку для выдвижения на выборах требуется лишь справка об отсутствии судимости. "В любом случае, человек, лишенный водительских прав, садиться за руль не имеет права. Так же как и в нетрезвом виде", - подчеркнул депутат Госдумы.Курдюмов рассказал, что Васкэ также написал заявление о сложении депутатских полномочий. "Он сдает мандат депутата… Сейчас поехал к себе туда (в Вачу) сдавать мандат", - добавил он.Как сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД, расследованием дела о ДТП с участием депутата Васкэ занимается следственное управление СК РФ по Нижегородской области. На данный момент агентство не располагает комментарием регионального СУСК.

https://ria.ru/20201110/samokat-1583957993.html

https://ria.ru/20200724/1574856538.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр курдюмов, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф, нижегородская область