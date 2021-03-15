https://ria.ru/20210315/deputat-1601319291.html
ЛДПР исключила депутата, лишенного водительских прав 27 раз
ЛДПР исключила депутата, лишенного водительских прав 27 раз
Депутат одного из поселковых советов в Нижегородской области Владислав Васкэ исключен из ЛДПР после того, как стало известно, что он был 27 раз лишен... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:02
2021-03-15T15:02
2021-03-15T15:02
александр курдюмов
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
госдума рф
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601318916_0:0:786:443_1920x0_80_0_0_0a2ac85baa28118f26f16d6c8ca660ae.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Депутат одного из поселковых советов в Нижегородской области Владислав Васкэ исключен из ЛДПР после того, как стало известно, что он был 27 раз лишен водительских прав, сообщил РИА Новости депутат Государственной думы от Нижегородской области, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме РФ Александр Курдюмов.Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о девушке, которая стала инвалидом после произошедшего 1,5 года назад ДТП с участием депутата поселкового совета рабочего поселка Вача от ЛДПР Владислава Васкэ. Расследование уголовного дела ведется уже много месяцев. Также сообщается, что Васкэ ранее 27 раз был лишен водительских прав и не должен садиться за руль до июля 2050 года.По его словам, однопартийцы Васкэ не знали о его многочисленных административных правонарушениях, поскольку для выдвижения на выборах требуется лишь справка об отсутствии судимости. "В любом случае, человек, лишенный водительских прав, садиться за руль не имеет права. Так же как и в нетрезвом виде", - подчеркнул депутат Госдумы.Курдюмов рассказал, что Васкэ также написал заявление о сложении депутатских полномочий. "Он сдает мандат депутата… Сейчас поехал к себе туда (в Вачу) сдавать мандат", - добавил он.Как сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД, расследованием дела о ДТП с участием депутата Васкэ занимается следственное управление СК РФ по Нижегородской области. На данный момент агентство не располагает комментарием регионального СУСК.
https://ria.ru/20201110/samokat-1583957993.html
https://ria.ru/20200724/1574856538.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601318916_0:0:786:591_1920x0_80_0_0_629b209544e822da65349f2f381755fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр курдюмов, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф, нижегородская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости.
Депутат одного из поселковых советов в Нижегородской области Владислав Васкэ исключен из ЛДПР
после того, как стало известно, что он был 27 раз лишен водительских прав, сообщил РИА Новости депутат Государственной думы от Нижегородской области
, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме
РФ Александр Курдюмов
.
Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о девушке, которая стала инвалидом после произошедшего 1,5 года назад ДТП с участием депутата поселкового совета рабочего поселка Вача от ЛДПР Владислава Васкэ. Расследование уголовного дела ведется уже много месяцев. Также сообщается, что Васкэ ранее 27 раз был лишен водительских прав и не должен садиться за руль до июля 2050 года.
"Сегодня на координационном совет нижегородского отделения ЛДПР его исключили из партии. Васкэ написал заявление о выходе из партии", – сказал агентству Курдюмов.
По его словам, однопартийцы Васкэ не знали о его многочисленных административных правонарушениях, поскольку для выдвижения на выборах требуется лишь справка об отсутствии судимости. "В любом случае, человек, лишенный водительских прав, садиться за руль не имеет права. Так же как и в нетрезвом виде", - подчеркнул депутат Госдумы.
Курдюмов рассказал, что Васкэ также написал заявление о сложении депутатских полномочий. "Он сдает мандат депутата… Сейчас поехал к себе туда (в Вачу) сдавать мандат", - добавил он.
Как сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД, расследованием дела о ДТП с участием депутата Васкэ занимается следственное управление СК
РФ по Нижегородской области. На данный момент агентство не располагает комментарием регионального СУСК.