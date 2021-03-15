Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210315/deputat-1601319291.html
ЛДПР исключила депутата, лишенного водительских прав 27 раз
ЛДПР исключила депутата, лишенного водительских прав 27 раз
Депутат одного из поселковых советов в Нижегородской области Владислав Васкэ исключен из ЛДПР после того, как стало известно, что он был 27 раз лишен... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:02
2021-03-15T15:02
александр курдюмов
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
госдума рф
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601318916_0:0:786:443_1920x0_80_0_0_0a2ac85baa28118f26f16d6c8ca660ae.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Депутат одного из поселковых советов в Нижегородской области Владислав Васкэ исключен из ЛДПР после того, как стало известно, что он был 27 раз лишен водительских прав, сообщил РИА Новости депутат Государственной думы от Нижегородской области, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме РФ Александр Курдюмов.Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о девушке, которая стала инвалидом после произошедшего 1,5 года назад ДТП с участием депутата поселкового совета рабочего поселка Вача от ЛДПР Владислава Васкэ. Расследование уголовного дела ведется уже много месяцев. Также сообщается, что Васкэ ранее 27 раз был лишен водительских прав и не должен садиться за руль до июля 2050 года.По его словам, однопартийцы Васкэ не знали о его многочисленных административных правонарушениях, поскольку для выдвижения на выборах требуется лишь справка об отсутствии судимости. "В любом случае, человек, лишенный водительских прав, садиться за руль не имеет права. Так же как и в нетрезвом виде", - подчеркнул депутат Госдумы.Курдюмов рассказал, что Васкэ также написал заявление о сложении депутатских полномочий. "Он сдает мандат депутата… Сейчас поехал к себе туда (в Вачу) сдавать мандат", - добавил он.Как сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД, расследованием дела о ДТП с участием депутата Васкэ занимается следственное управление СК РФ по Нижегородской области. На данный момент агентство не располагает комментарием регионального СУСК.
https://ria.ru/20201110/samokat-1583957993.html
https://ria.ru/20200724/1574856538.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601318916_0:0:786:591_1920x0_80_0_0_629b209544e822da65349f2f381755fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр курдюмов, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф, нижегородская область

ЛДПР исключила депутата, лишенного водительских прав 27 раз

15:02 15.03.2021
 
© Фото : ЛДПР в Нижегородской областиДепутат поселкового Совета рабочего посёлка Вача от ЛДПР Владислав Васкэ
Депутат поселкового Совета рабочего посёлка Вача от ЛДПР Владислав Васкэ - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : ЛДПР в Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Депутат одного из поселковых советов в Нижегородской области Владислав Васкэ исключен из ЛДПР после того, как стало известно, что он был 27 раз лишен водительских прав, сообщил РИА Новости депутат Государственной думы от Нижегородской области, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме РФ Александр Курдюмов.
Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о девушке, которая стала инвалидом после произошедшего 1,5 года назад ДТП с участием депутата поселкового совета рабочего поселка Вача от ЛДПР Владислава Васкэ. Расследование уголовного дела ведется уже много месяцев. Также сообщается, что Васкэ ранее 27 раз был лишен водительских прав и не должен садиться за руль до июля 2050 года.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 16:16
Жителя Казани лишили прав за пьяную езду на электросамокате

"Сегодня на координационном совет нижегородского отделения ЛДПР его исключили из партии. Васкэ написал заявление о выходе из партии", – сказал агентству Курдюмов.

По его словам, однопартийцы Васкэ не знали о его многочисленных административных правонарушениях, поскольку для выдвижения на выборах требуется лишь справка об отсутствии судимости. "В любом случае, человек, лишенный водительских прав, садиться за руль не имеет права. Так же как и в нетрезвом виде", - подчеркнул депутат Госдумы.
Мэр Саяногорска Михаил Валов - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля 2020, 13:13
Мэра Саяногорска лишили прав за пьяную езду
Курдюмов рассказал, что Васкэ также написал заявление о сложении депутатских полномочий. "Он сдает мандат депутата… Сейчас поехал к себе туда (в Вачу) сдавать мандат", - добавил он.
Как сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД, расследованием дела о ДТП с участием депутата Васкэ занимается следственное управление СК РФ по Нижегородской области. На данный момент агентство не располагает комментарием регионального СУСК.
 
Александр КурдюмовСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРГосдума РФНижегородская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие для признания Крыма на Западе
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния