https://ria.ru/20210315/dengi-1601204566.html

Опрос: четверть россиян останутся без денег через неделю после увольнения

Опрос: четверть россиян останутся без денег через неделю после увольнения

Почти четверть россиян (23 процента) считают, что начнут испытывать финансовые трудности менее чем через неделю после увольнения. Об этом пишет РБК со ссылкой... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T10:05

2021-03-15T10:05

2021-03-15T11:36

superjob

общество

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Почти четверть россиян (23 процента) считают, что начнут испытывать финансовые трудности менее чем через неделю после увольнения. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса службы исследований платформы онлайн-рекрутинга Head Hunter.При этом 20 процентов респондентов полагают, что им хватит денег на две недели, а 15 процентов рассчитывают на полтора месяца.Только три процента опрошенных заявили, что не будут испытывать финансовых трудностей, если лишатся работы.Кроме того, почти четверть респондентов (23 процента) признались, что после увольнения взяли бы в долг у родителей, 16 процентов предпочли бы занять деньги у родственников или друзей, а 11 процентов — взять кредит. В опросе, который проводился с 22 февраля по 10 марта, приняли участие пять с половиной тысяч человек.Ранее исследование онлайн-сервиса по поиску работы Superjob показало, сколько россияне готовы дать в долг до зарплаты. Так, средняя сумма, которую они могут одолжить коллеге, составила 5,8 тысячи рублей, другу — 12,3 тысячи, а родственнику — 18 тысяч рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/zarplata-1600563944.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210308/zarplata-1600328589.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

superjob, общество