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После гибели мужчины из-за падения льда в Петрозаводске возбудили дело
После гибели мужчины из-за падения льда в Петрозаводске возбудили дело
Уголовное дело возбудили после гибели мужчины от падения на него льда с крыши дома в Петрозаводске, сообщает СУСК РФ по Карелии. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T17:40
2021-03-15T17:40
марина кабатюк
артур парфенчиков
петрозаводск
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после гибели мужчины от падения на него льда с крыши дома в Петрозаводске, сообщает СУСК РФ по Карелии.Трагедия произошла 14 марта. Мужчина находился на крыльце многоквартирного дома, когда на него сверху обрушился лед. От полученных травм он скончался на месте. Следственные органы начали проверку.В настоящее время проводятся судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.Ранее пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк сообщила, что глава республики Артур Парфенчиков со следователями побывал на месте трагедии. По словам Парфенчикова, крышу чистили за два дня до этого, однако уборка была выполнена некачественно – на краю кровли осталась достаточно тяжелая кромка льда. Именно она в момент оттепели оторвалась и упала вниз.
https://ria.ru/20210123/led-1594283391.html
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марина кабатюк, артур парфенчиков, петрозаводск, происшествия

После гибели мужчины из-за падения льда в Петрозаводске возбудили дело

17:40 15.03.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после гибели мужчины от падения на него льда с крыши дома в Петрозаводске, сообщает СУСК РФ по Карелии.
Трагедия произошла 14 марта. Мужчина находился на крыльце многоквартирного дома, когда на него сверху обрушился лед. От полученных травм он скончался на месте. Следственные органы начали проверку.

"Следственным отделом по городу Петрозаводск Следственного комитета Российской Федерации по республике Карелия по факту гибели мужчины от падения ледяной массы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.
Ранее пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк сообщила, что глава республики Артур Парфенчиков со следователями побывал на месте трагедии. По словам Парфенчикова, крышу чистили за два дня до этого, однако уборка была выполнена некачественно – на краю кровли осталась достаточно тяжелая кромка льда. Именно она в момент оттепели оторвалась и упала вниз.
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Марина КабатюкАртур ПарфенчиковПетрозаводскПроисшествия
 
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