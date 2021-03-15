https://ria.ru/20210315/delo-1601359242.html

После гибели мужчины из-за падения льда в Петрозаводске возбудили дело

После гибели мужчины из-за падения льда в Петрозаводске возбудили дело

Уголовное дело возбудили после гибели мужчины от падения на него льда с крыши дома в Петрозаводске, сообщает СУСК РФ по Карелии. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T17:40

2021-03-15T17:40

2021-03-15T17:40

марина кабатюк

артур парфенчиков

петрозаводск

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после гибели мужчины от падения на него льда с крыши дома в Петрозаводске, сообщает СУСК РФ по Карелии.Трагедия произошла 14 марта. Мужчина находился на крыльце многоквартирного дома, когда на него сверху обрушился лед. От полученных травм он скончался на месте. Следственные органы начали проверку.В настоящее время проводятся судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.Ранее пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк сообщила, что глава республики Артур Парфенчиков со следователями побывал на месте трагедии. По словам Парфенчикова, крышу чистили за два дня до этого, однако уборка была выполнена некачественно – на краю кровли осталась достаточно тяжелая кромка льда. Именно она в момент оттепели оторвалась и упала вниз.

https://ria.ru/20210123/led-1594283391.html

петрозаводск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина кабатюк, артур парфенчиков, петрозаводск, происшествия