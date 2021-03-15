После гибели мужчины из-за падения льда в Петрозаводске возбудили дело
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после гибели мужчины от падения на него льда с крыши дома в Петрозаводске, сообщает СУСК РФ по Карелии.
Трагедия произошла 14 марта. Мужчина находился на крыльце многоквартирного дома, когда на него сверху обрушился лед. От полученных травм он скончался на месте. Следственные органы начали проверку.
"Следственным отделом по городу Петрозаводск Следственного комитета Российской Федерации по республике Карелия по факту гибели мужчины от падения ледяной массы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.
Ранее пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк сообщила, что глава республики Артур Парфенчиков со следователями побывал на месте трагедии. По словам Парфенчикова, крышу чистили за два дня до этого, однако уборка была выполнена некачественно – на краю кровли осталась достаточно тяжелая кромка льда. Именно она в момент оттепели оторвалась и упала вниз.
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