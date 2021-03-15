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В Новосибирской области завели дело после гибели женщины с детьми
В Новосибирской области завели дело после гибели женщины с детьми
Следователи СК в Новосибирской области завели уголовное дело о халатности местных властей после гибели при пожаре женщины с двумя детьми, в доме которых не... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T07:44
2021-03-15T07:44
россия
андрей травников
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
сузунский район
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области завели уголовное дело о халатности местных властей после гибели при пожаре женщины с двумя детьми, в доме которых не сработал дымовой пожарный извещатель, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.Как сообщалось, женщина и двое детей двух и семи лет погибли в субботу при пожаре в частном доме в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области, еще двое детей госпитализированы. Сразу после трагедии было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным СК, 11-летний мальчик пытался разжечь печь, но начался пожар. Он успел вынести из дома четырехлетнего брата, но остальным спастись не удалось. Как установили следователи, семья многодетная. Еще двое детей в момент пожара были у бабушки."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.По данным следствия, предполагаемым очагом пожара явилась топочная печь, расположенная в помещении кухни дома."Кроме того, установлено, что сотрудниками администрации Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области в указанном доме был установлен дымовой пожарный извещатель АДПИ с GSM модулем, который в момент пожара не сработал. Таким образом, по мнению следствия, в действиях должностных лиц администрации Сузунского района и администрации Бобровского сельсовета Сузунского района усматриваются признаки халатности, поскольку не была обеспечена надлежащая работоспособность пожарного извещателя", - сообщили в управлении.В понедельник на оперативном совещании в облправительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников также поручил главку МЧС выяснить, почему в доме не сработал дымовой извещатель.
https://ria.ru/20210313/gaz-1601071235.html
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россия, андрей травников, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, сузунский район, новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области завели дело после гибели женщины с детьми

07:44 15.03.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области завели уголовное дело о халатности местных властей после гибели при пожаре женщины с двумя детьми, в доме которых не сработал дымовой пожарный извещатель, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщалось, женщина и двое детей двух и семи лет погибли в субботу при пожаре в частном доме в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области, еще двое детей госпитализированы. Сразу после трагедии было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным СК, 11-летний мальчик пытался разжечь печь, но начался пожар. Он успел вынести из дома четырехлетнего брата, но остальным спастись не удалось. Как установили следователи, семья многодетная. Еще двое детей в момент пожара были у бабушки.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, предполагаемым очагом пожара явилась топочная печь, расположенная в помещении кухни дома.
"Кроме того, установлено, что сотрудниками администрации Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области в указанном доме был установлен дымовой пожарный извещатель АДПИ с GSM модулем, который в момент пожара не сработал. Таким образом, по мнению следствия, в действиях должностных лиц администрации Сузунского района и администрации Бобровского сельсовета Сузунского района усматриваются признаки халатности, поскольку не была обеспечена надлежащая работоспособность пожарного извещателя", - сообщили в управлении.
В понедельник на оперативном совещании в облправительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников также поручил главку МЧС выяснить, почему в доме не сработал дымовой извещатель.
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РоссияАндрей ТравниковСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскСузунский районНовосибирская областьПроисшествия
 
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