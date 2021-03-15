https://ria.ru/20210315/delo-1601193604.html

В Новосибирской области завели дело после гибели женщины с детьми

В Новосибирской области завели дело после гибели женщины с детьми

Следователи СК в Новосибирской области завели уголовное дело о халатности местных властей после гибели при пожаре женщины с двумя детьми, в доме которых не... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T07:44

2021-03-15T07:44

2021-03-15T07:44

россия

андрей травников

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирск

сузунский район

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области завели уголовное дело о халатности местных властей после гибели при пожаре женщины с двумя детьми, в доме которых не сработал дымовой пожарный извещатель, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.Как сообщалось, женщина и двое детей двух и семи лет погибли в субботу при пожаре в частном доме в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области, еще двое детей госпитализированы. Сразу после трагедии было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным СК, 11-летний мальчик пытался разжечь печь, но начался пожар. Он успел вынести из дома четырехлетнего брата, но остальным спастись не удалось. Как установили следователи, семья многодетная. Еще двое детей в момент пожара были у бабушки."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.По данным следствия, предполагаемым очагом пожара явилась топочная печь, расположенная в помещении кухни дома."Кроме того, установлено, что сотрудниками администрации Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области в указанном доме был установлен дымовой пожарный извещатель АДПИ с GSM модулем, который в момент пожара не сработал. Таким образом, по мнению следствия, в действиях должностных лиц администрации Сузунского района и администрации Бобровского сельсовета Сузунского района усматриваются признаки халатности, поскольку не была обеспечена надлежащая работоспособность пожарного извещателя", - сообщили в управлении.В понедельник на оперативном совещании в облправительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников также поручил главку МЧС выяснить, почему в доме не сработал дымовой извещатель.

https://ria.ru/20210313/gaz-1601071235.html

https://ria.ru/20210313/pozhar-1601037904.html

россия

новосибирск

сузунский район

новосибирская область

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россия, андрей травников, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, сузунский район, новосибирская область, происшествия