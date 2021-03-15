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В ЕАО завели уголовное дело против районного борца с коррупцией
В ЕАО завели уголовное дело против районного борца с коррупцией
Первый заместитель главы администрации Смидовичского района Еврейской автономной области, боровшийся с коррупцией, попал под уголовное преследование по статье о РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T05:03
2021-03-15T05:03
смидовичский район
еврейская автономная область
хабаровск
коррупция
происшествия
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ХАБАРОВСК, 15 мар - РИА Новости. Первый заместитель главы администрации Смидовичского района Еврейской автономной области, боровшийся с коррупцией, попал под уголовное преследование по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщает прокуратура ЕАО.Очередная прокурорская проверка показала, что в 2020 году администрация Смидовичского района заключила с коммерческой организацией муниципальный контракт на выполнение работ по строительству водовода в поселке Николаевка. Работы по объекту не были выполнены, при этом первый замглавы района - глава комиссии по противодействию коррупции Борис Королев подписал акты, содержащие ложные сведения, указывает надзорное ведомство. Подрядчику из местного бюджета были перечислены 1,8 миллиона рублей."По результатам проверки в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело о совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, максимальная санкция - четыре года лишения свободы - ред.) и частью 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, максимальная санкция - два года лишения свободы - ред.)", - заявляет надзорное ведомство.Отмечается, что на мошенничество проверяется руководитель подрядной организации.
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смидовичский район, еврейская автономная область, хабаровск, коррупция, происшествия

В ЕАО завели уголовное дело против районного борца с коррупцией

05:03 15.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 15 мар - РИА Новости. Первый заместитель главы администрации Смидовичского района Еврейской автономной области, боровшийся с коррупцией, попал под уголовное преследование по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщает прокуратура ЕАО.
Очередная прокурорская проверка показала, что в 2020 году администрация Смидовичского района заключила с коммерческой организацией муниципальный контракт на выполнение работ по строительству водовода в поселке Николаевка. Работы по объекту не были выполнены, при этом первый замглавы района - глава комиссии по противодействию коррупции Борис Королев подписал акты, содержащие ложные сведения, указывает надзорное ведомство. Подрядчику из местного бюджета были перечислены 1,8 миллиона рублей.
"По результатам проверки в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело о совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, максимальная санкция - четыре года лишения свободы - ред.) и частью 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, максимальная санкция - два года лишения свободы - ред.)", - заявляет надзорное ведомство.
Отмечается, что на мошенничество проверяется руководитель подрядной организации.
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Смидовичский районЕврейская автономная областьХабаровскКоррупцияПроисшествия
 
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