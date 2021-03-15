Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210315/chechnya-1601233727.html
В Кремле прокомментировали сообщения о "казнях" в Чечне
В Кремле прокомментировали сообщения о "казнях" в Чечне
Проверять на достоверность публикацию "Новой газеты" о внесудебных расправах в Чечне должны правоохранительные органы, если увидят для этого основания, заявил... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:54
2021-03-15T16:32
чеченская республика (чечня)
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Проверять на достоверность публикацию "Новой газеты" о внесудебных расправах в Чечне должны правоохранительные органы, если увидят для этого основания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал для журналистов уже второй с начала года материал издания с доказательствами якобы распространенной практики казней в республике.Журналисты также задали представителю Кремля вопрос об "особом" отношении чеченских силовиков к преступлениям."Правоохранительные органы выполняют свои функции, никакого избирательного подхода здесь нет и быть не может. Согласитесь, что все-таки в силу особого характера деятельности правоохранительных органов лишь незначительная часть их работы находится в публичной плоскости", — сказал Песков.Он напомнил, что эти вопросы не входят в компетенцию Кремля и попросил адресовать их силовым структурам.
https://ria.ru/20210125/chechnya-1594463602.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_d154762b205c7fdb5d9951e3988a1915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чеченская республика (чечня), дмитрий песков, общество

В Кремле прокомментировали сообщения о "казнях" в Чечне

12:54 15.03.2021 (обновлено: 16:32 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Проверять на достоверность публикацию "Новой газеты" о внесудебных расправах в Чечне должны правоохранительные органы, если увидят для этого основания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал для журналистов уже второй с начала года материал издания с доказательствами якобы распространенной практики казней в республике.
"Мы видели эту публикацию, наверняка эту публикацию видели и в соответствующих органах. Поэтому, если они посчитают такую публикацию основанием для каких-то проверок, то проверки смогут состояться. Мы ее видели, но, поскольку мы к этим органам не относимся, то это не наша прерогатива".
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Журналисты также задали представителю Кремля вопрос об "особом" отношении чеченских силовиков к преступлениям.
"Правоохранительные органы выполняют свои функции, никакого избирательного подхода здесь нет и быть не может. Согласитесь, что все-таки в силу особого характера деятельности правоохранительных органов лишь незначительная часть их работы находится в публичной плоскости", — сказал Песков.
Он напомнил, что эти вопросы не входят в компетенцию Кремля и попросил адресовать их силовым структурам.
Вид на церковь Архангела Михаила в центре Грозного с башни Грозный -Сити - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 13:25
Уничтоженная в Чечне банда планировала напасть на здание ФСБ в Грозном
 
Чеченская республика (Чечня)Дмитрий ПесковОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие для признания Крыма на Западе
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния