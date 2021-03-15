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В Кремле прокомментировали сообщения о "казнях" в Чечне
В Кремле прокомментировали сообщения о "казнях" в Чечне
Проверять на достоверность публикацию "Новой газеты" о внесудебных расправах в Чечне должны правоохранительные органы, если увидят для этого основания, заявил... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:54
2021-03-15T12:54
2021-03-15T16:32
чеченская республика (чечня)
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Проверять на достоверность публикацию "Новой газеты" о внесудебных расправах в Чечне должны правоохранительные органы, если увидят для этого основания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал для журналистов уже второй с начала года материал издания с доказательствами якобы распространенной практики казней в республике.Журналисты также задали представителю Кремля вопрос об "особом" отношении чеченских силовиков к преступлениям."Правоохранительные органы выполняют свои функции, никакого избирательного подхода здесь нет и быть не может. Согласитесь, что все-таки в силу особого характера деятельности правоохранительных органов лишь незначительная часть их работы находится в публичной плоскости", — сказал Песков.Он напомнил, что эти вопросы не входят в компетенцию Кремля и попросил адресовать их силовым структурам.
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чеченская республика (чечня), дмитрий песков, общество
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Проверять на достоверность публикацию "Новой газеты
" о внесудебных расправах в Чечне должны правоохранительные органы, если увидят для этого основания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
Так он прокомментировал для журналистов уже второй с начала года материал издания с доказательствами якобы распространенной практики казней в республике.
"Мы видели эту публикацию, наверняка эту публикацию видели и в соответствующих органах. Поэтому, если они посчитают такую публикацию основанием для каких-то проверок, то проверки смогут состояться. Мы ее видели, но, поскольку мы к этим органам не относимся, то это не наша прерогатива".
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Журналисты также задали представителю Кремля вопрос об "особом" отношении чеченских силовиков к преступлениям.
"Правоохранительные органы выполняют свои функции, никакого избирательного подхода здесь нет и быть не может. Согласитесь, что все-таки в силу особого характера деятельности правоохранительных органов лишь незначительная часть их работы находится в публичной плоскости", — сказал Песков.
Он напомнил, что эти вопросы не входят в компетенцию Кремля и попросил адресовать их силовым структурам.