https://ria.ru/20210315/chechnya-1601233727.html

В Кремле прокомментировали сообщения о "казнях" в Чечне

В Кремле прокомментировали сообщения о "казнях" в Чечне

Проверять на достоверность публикацию "Новой газеты" о внесудебных расправах в Чечне должны правоохранительные органы, если увидят для этого основания, заявил... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T12:54

2021-03-15T12:54

2021-03-15T16:32

чеченская республика (чечня)

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Проверять на достоверность публикацию "Новой газеты" о внесудебных расправах в Чечне должны правоохранительные органы, если увидят для этого основания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал для журналистов уже второй с начала года материал издания с доказательствами якобы распространенной практики казней в республике.Журналисты также задали представителю Кремля вопрос об "особом" отношении чеченских силовиков к преступлениям."Правоохранительные органы выполняют свои функции, никакого избирательного подхода здесь нет и быть не может. Согласитесь, что все-таки в силу особого характера деятельности правоохранительных органов лишь незначительная часть их работы находится в публичной плоскости", — сказал Песков.Он напомнил, что эти вопросы не входят в компетенцию Кремля и попросил адресовать их силовым структурам.

https://ria.ru/20210125/chechnya-1594463602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), дмитрий песков, общество