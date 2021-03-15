Оранжевое небо и густой смог: сильнейшая песчаная буря в Пекине
Песчаная буря, накрывшая Пекин, стала самой масштабной за десять лет.
Метеорологическая служба предупредила, что порывы ветра могут достигать восьми баллов.
Метеорологическая служба предупредила, что порывы ветра могут достигать восьми баллов.
Уровень погодной опасности повысили до "желтого".
Плохая видимость привела к серьезным заторам на дорогах.
Плохая видимость привела к серьезным заторам на дорогах.
Аэропорты Шоуду и Дасин отменили больше 400 рейсов.
Из-за песчаной бури в городе наблюдается сильное загрязнение воздуха.
Из-за песчаной бури в городе наблюдается сильное загрязнение воздуха.
Уровень вредных частиц PM2.5 достиг 247 микрограмм на кубометр при рекомендуемых ВОЗ 25 микрограммах.
Уровень вредных частиц PM2.5 достиг 247 микрограмм на кубометр при рекомендуемых ВОЗ 25 микрограммах.
Уровень частиц PM10 и вовсе вышел за пределы индекса и достиг 1000 микрограмм на кубометр.
Уровень частиц PM10 и вовсе вышел за пределы индекса и достиг 1000 микрограмм на кубометр.
Власти рекомендовали жителям отменить мероприятия на открытом воздухе.
Песчаная буря в Пекине.