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Оранжевое небо и густой смог: сильнейшая песчаная буря в Пекине
Оранжевое небо и густой смог: сильнейшая песчаная буря в Пекине
На Пекин обрушилась мощная песчаная буря, которая привела к загрязнению воздуха и парализовала движение в городе. Китайская столица во власти стихии — в... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T17:45
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пекин
фото
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На Пекин обрушилась мощная песчаная буря, которая привела к загрязнению воздуха и парализовала движение в городе. Китайская столица во власти стихии — в фотоленте Ria.ru.
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пекин, фото, фото

Оранжевое небо и густой смог: сильнейшая песчаная буря в Пекине

17:45 15.03.2021 (обновлено: 22:37 15.03.2021)
 
Читать ria.ru в
На Пекин обрушилась мощная песчаная буря, которая привела к загрязнению воздуха и парализовала движение в городе. Китайская столица во власти стихии — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2021 / Noel Celis

Песчаная буря, накрывшая Пекин, стала самой масштабной за десять лет.

Женщина во время песчаной бури в Пекине
1 из 10

Песчаная буря, накрывшая Пекин, стала самой масштабной за десять лет.

© AFP 2021 / Noel Celis
© REUTERS / Thomas Peter

Метеорологическая служба предупредила, что порывы ветра могут достигать восьми баллов.

Мужчина во время песчаной бури в Пекине
2 из 10

Метеорологическая служба предупредила, что порывы ветра могут достигать восьми баллов.

© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Tingshu Wang

Уровень погодной опасности повысили до "желтого".

Молодожены фотографируются возле Запретного города во время песчаной бури в Пекине
3 из 10

Уровень погодной опасности повысили до "желтого".

© REUTERS / Tingshu Wang
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Плохая видимость привела к серьезным заторам на дорогах.

Дорожное движение во время песчаной бури в Пекине
4 из 10

Плохая видимость привела к серьезным заторам на дорогах.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
© REUTERS / Thomas Peter

Аэропорты Шоуду и Дасин отменили больше 400 рейсов.

Женщина переходит дорогу во время песчаной бури в Пекине
5 из 10

Аэропорты Шоуду и Дасин отменили больше 400 рейсов.

© REUTERS / Thomas Peter
© AP Photo / Ng Han Guan

Из-за песчаной бури в городе наблюдается сильное загрязнение воздуха.

Женщина выгуливает собак во время песчаной бури в Пекине
6 из 10

Из-за песчаной бури в городе наблюдается сильное загрязнение воздуха.

© AP Photo / Ng Han Guan
© REUTERS / Tingshu Wang

Уровень вредных частиц PM2.5 достиг 247 микрограмм на кубометр при рекомендуемых ВОЗ 25 микрограммах.

Песчаная буря в Пекине
7 из 10

Уровень вредных частиц PM2.5 достиг 247 микрограмм на кубометр при рекомендуемых ВОЗ 25 микрограммах.

© REUTERS / Tingshu Wang
© REUTERS / Thomas Peter

Уровень частиц PM10 и вовсе вышел за пределы индекса и достиг 1000 микрограмм на кубометр.

Медсестры во время песчаной бури в Пекине
8 из 10

Уровень частиц PM10 и вовсе вышел за пределы индекса и достиг 1000 микрограмм на кубометр.

© REUTERS / Thomas Peter
© AFP 2021 / Noel Celis

Власти рекомендовали жителям отменить мероприятия на открытом воздухе.

Женщина переходит мост через озеро Хоухай во время песчаной бури в Пекине
9 из 10

Власти рекомендовали жителям отменить мероприятия на открытом воздухе.

© AFP 2021 / Noel Celis
© REUTERS / Thomas Peter

Песчаная буря в Пекине.

Люди во время песчаной бури в Пекине
10 из 10

Песчаная буря в Пекине.

© REUTERS / Thomas Peter
 
ПекинФото
 
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