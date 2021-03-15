https://ria.ru/20210315/burya-1601235396.html

Оранжевое небо и густой смог: сильнейшая песчаная буря в Пекине

Оранжевое небо и густой смог: сильнейшая песчаная буря в Пекине

На Пекин обрушилась мощная песчаная буря, которая привела к загрязнению воздуха и парализовала движение в городе. Китайская столица во власти стихии — в... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T17:45

2021-03-15T17:45

2021-03-15T22:37

пекин

фото

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На Пекин обрушилась мощная песчаная буря, которая привела к загрязнению воздуха и парализовала движение в городе. Китайская столица во власти стихии — в фотоленте Ria.ru.

пекин

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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