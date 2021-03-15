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ЕК начала разбирательство с Британией за нарушение договора о Brexit
ЕК начала разбирательство с Британией за нарушение договора о Brexit
Еврокомиссия начала процедуру разбирательства с Великобританией за нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Brexit, говорится в сообщении ЕК. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T17:39
2021-03-15T20:40
выход британии из евросоюза
еврокомиссия
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в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Еврокомиссия начала процедуру разбирательства с Великобританией за нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Brexit, говорится в сообщении ЕК."Европейская комиссия сегодня направила Соединенному Королевству письмо с официальным уведомлением о нарушении основных положений Протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательства добросовестности в соответствии с Соглашением о выходе (из состава ЕС. — Прим. ред.)", — отмечается в заявлении.У Лондона есть месяц на то, чтобы ответить на письмо. Результатом разбирательства могут стать штрафы со стороны Брюсселя.Британские власти подтвердили получение документа. При этом они заявили, что ограничение сообщения с Северной Ирландии обусловлено мерами безопасности.Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit 1 января этого года, когда в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Британия вышла из ЕС после 47 лет членства в содружестве и спустя четыре с половиной года после референдума по Brexit.Историческое соглашение о сотрудничестве Великобритании и Евросоюза было достигнуто 24 декабря после нескольких месяцев непростых переговоров. В соответствии с условиями сделки Британия покинула единый рынок и Таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.
https://radiosputnik.ria.ru/20210308/kvoty-1600360339.html
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выход британии из евросоюза, еврокомиссия, великобритания, в мире

ЕК начала разбирательство с Британией за нарушение договора о Brexit

17:39 15.03.2021 (обновлено: 20:40 15.03.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Еврокомиссия начала процедуру разбирательства с Великобританией за нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Brexit, говорится в сообщении ЕК.
"Европейская комиссия сегодня направила Соединенному Королевству письмо с официальным уведомлением о нарушении основных положений Протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательства добросовестности в соответствии с Соглашением о выходе (из состава ЕС. — Прим. ред.)", — отмечается в заявлении.
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У Лондона есть месяц на то, чтобы ответить на письмо. Результатом разбирательства могут стать штрафы со стороны Брюсселя.
Британские власти подтвердили получение документа. При этом они заявили, что ограничение сообщения с Северной Ирландии обусловлено мерами безопасности.
Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit 1 января этого года, когда в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Британия вышла из ЕС после 47 лет членства в содружестве и спустя четыре с половиной года после референдума по Brexit.
Историческое соглашение о сотрудничестве Великобритании и Евросоюза было достигнуто 24 декабря после нескольких месяцев непростых переговоров. В соответствии с условиями сделки Британия покинула единый рынок и Таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.
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