Сила, воля, красота: соревнования бодибилдеров в Новосибирске
День 13 марта стал примечательным для спортсменов и поклонников "железного спорта".
День 13 марта стал примечательным для спортсменов и поклонников "железного спорта".
В Новосибирске проходили одни из самых зрелищных соревнований — по бодибилдингу.
В Новосибирске проходили одни из самых зрелищных соревнований — по бодибилдингу.
На сцену ДК имени Октябрьской революции вышли лучшие сибирские атлеты.
На сцену ДК имени Октябрьской революции вышли лучшие сибирские атлеты.
Самые подтянутые женщины и мускулистые мужчины соревновались в 12 категориях номинаций, взрослых и юниорских.
Самые подтянутые женщины и мускулистые мужчины соревновались в 12 категориях номинаций, взрослых и юниорских.
Помимо классического бодибилдинга и привычного фитнес-бикини, спортсмены впервые состязались в "пляжном бодибилдинге".
Помимо классического бодибилдинга и привычного фитнес-бикини, спортсмены впервые состязались в "пляжном бодибилдинге".
Зрители новосибирского фитнес-шоу получили уникальный шанс увидеть пляжников.
Зрители новосибирского фитнес-шоу получили уникальный шанс увидеть пляжников.
Выходу на сцену предшествовала основательная подготовка: нужно было не только мышцы размять, но и грим нанести.
Выходу на сцену предшествовала основательная подготовка: нужно было не только мышцы размять, но и грим нанести.
Перед жюри стояла непростая задача — оценить формы кандидатов, близкие к идеальным.
Перед жюри стояла непростая задача — оценить формы кандидатов, близкие к идеальным.
Чемпионат был организован Новосибирской областной федерацией бодибилдинга.
Чемпионат был организован Новосибирской областной федерацией бодибилдинга.
Соревнования по бодибилдингу проходят в Новосибирске регулярно и пользуются неизменной любовью зрителей.
Соревнования по бодибилдингу проходят в Новосибирске регулярно и пользуются неизменной любовью зрителей.
Победительницы в номинации "Фитнесс-бикини юниорки".
Победительницы в номинации "Фитнесс-бикини юниорки".
Спортсмен перед выступлением на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.
Спортсмен перед выступлением на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.