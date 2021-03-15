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Сила, воля, красота: соревнования бодибилдеров в Новосибирске
Сила, воля, красота: соревнования бодибилдеров в Новосибирске
В Новосибирске в минувшие выходные состоялось яркое спортивное фитнес-мероприятие: был разыгран Кубок города по бодибилдингу. Праздник красоты и силы — в... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:05
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новосибирск
спорт
фото
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В Новосибирске в минувшие выходные состоялось яркое спортивное фитнес-мероприятие: был разыгран Кубок города по бодибилдингу. Праздник красоты и силы — в фотоленте Ria.ru.
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новосибирск, спорт, фото, фото

Сила, воля, красота: соревнования бодибилдеров в Новосибирске

14:05 15.03.2021 (обновлено: 15:54 15.03.2021)
 
Читать ria.ru в
В Новосибирске в минувшие выходные состоялось яркое спортивное фитнес-мероприятие: был разыгран Кубок города по бодибилдингу. Праздник красоты и силы — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

День 13 марта стал примечательным для спортсменов и поклонников "железного спорта".

Спортсмены готовятся к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской Революции в Новосибирске
1 из 12

День 13 марта стал примечательным для спортсменов и поклонников "железного спорта".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В Новосибирске проходили одни из самых зрелищных соревнований — по бодибилдингу.

Спортсмены готовятся к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской Революции в Новосибирске
2 из 12

В Новосибирске проходили одни из самых зрелищных соревнований — по бодибилдингу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На сцену ДК имени Октябрьской революции вышли лучшие сибирские атлеты.

Спортсмены готовятся к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской Революции в Новосибирске
3 из 12

На сцену ДК имени Октябрьской революции вышли лучшие сибирские атлеты.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Самые подтянутые женщины и мускулистые мужчины соревновались в 12 категориях номинаций, взрослых и юниорских.

Спортсмены готовятся к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской Революции в Новосибирске
4 из 12

Самые подтянутые женщины и мускулистые мужчины соревновались в 12 категориях номинаций, взрослых и юниорских.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Помимо классического бодибилдинга и привычного фитнес-бикини, спортсмены впервые состязались в "пляжном бодибилдинге".

Спортсмены готовятся к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской Революции в Новосибирске
5 из 12

Помимо классического бодибилдинга и привычного фитнес-бикини, спортсмены впервые состязались в "пляжном бодибилдинге".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Зрители новосибирского фитнес-шоу получили уникальный шанс увидеть пляжников.

Спортсменка готовится к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской Революции в Новосибирске
6 из 12

Зрители новосибирского фитнес-шоу получили уникальный шанс увидеть пляжников.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Выходу на сцену предшествовала основательная подготовка: нужно было не только мышцы размять, но и грим нанести.

Спортсменка готовится к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской Революции в Новосибирске
7 из 12

Выходу на сцену предшествовала основательная подготовка: нужно было не только мышцы размять, но и грим нанести.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Перед жюри стояла непростая задача — оценить формы кандидатов, близкие к идеальным.

Спортсмены во время выступления в номинации Классический бодибилдинг на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской Революции в Новосибирске
8 из 12

Перед жюри стояла непростая задача — оценить формы кандидатов, близкие к идеальным.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев

Чемпионат был организован Новосибирской областной федерацией бодибилдинга.

Спортсмен готовится к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской Революции в Новосибирске
9 из 12

Чемпионат был организован Новосибирской областной федерацией бодибилдинга.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев

Соревнования по бодибилдингу проходят в Новосибирске регулярно и пользуются неизменной любовью зрителей.

Спортсмены во время выступления в номинации Фит-модель на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской Революции в Новосибирске
10 из 12

Соревнования по бодибилдингу проходят в Новосибирске регулярно и пользуются неизменной любовью зрителей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Победительницы в номинации "Фитнесс-бикини юниорки".

Победительницы в номинации Фитнесс-бикини юниорки на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской Революции в Новосибирске
11 из 12

Победительницы в номинации "Фитнесс-бикини юниорки".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Спортсмен перед выступлением на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.

Спортсмен готовится к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской Революции в Новосибирске
12 из 12

Спортсмен перед выступлением на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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