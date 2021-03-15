https://ria.ru/20210315/bodibilding-1601231276.html

Сила, воля, красота: соревнования бодибилдеров в Новосибирске

Сила, воля, красота: соревнования бодибилдеров в Новосибирске

В Новосибирске в минувшие выходные состоялось яркое спортивное фитнес-мероприятие: был разыгран Кубок города по бодибилдингу. Праздник красоты и силы — в... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:05

2021-03-15T14:05

2021-03-15T15:54

новосибирск

спорт

фото

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В Новосибирске в минувшие выходные состоялось яркое спортивное фитнес-мероприятие: был разыгран Кубок города по бодибилдингу. Праздник красоты и силы — в фотоленте Ria.ru.

новосибирск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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