https://ria.ru/20210315/bezrukov-1601332310.html

Сергей Безруков сыграл Войницкого в чеховском "Дяде Ване"

Сергей Безруков сыграл Войницкого в чеховском "Дяде Ване"

РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:55

2021-03-15T15:55

2021-03-15T15:55

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МОСКВА, 15 мар - ООО "Юниверсал Холл Менеджмент". В минувшие выходные в Концертном зале "Барвиха Luxury Village" состоялась звездная премьера спектакля "Дядя Ваня" Московского Губернского театра. Режиссер постановки - Сергей Безруков, соавтором сценографии спектакля и художником по костюмам выступила Анна Матисон.Знаменитую пьесу Чехова представил звездный актерский ансамбль: в роли Войницкого - Сергей Безруков, Астров – Антон Хабаров, Елена Андреевна – Карина Андоленко. Премьерный показ посетили коллеги и друзья театра, олимпийские чемпионы и деятели культуры, телеведущие, режиссеры и актеры театра и кино, среди которых были Антон и Дарья Златопольские, Марина Зудина, Дмитрий Дюжев, Игорь Миркурбанов, Дарья Повереннова, Катерина Шпица, Зоя Бербер, Бедрос Киркоров, Дмитрий Хрусталев, Алика Смехова, Татьяна Устинова, Сола Монова, Роман Костомаров и Оксана Домнина и многие другие.Спектакль очень тепло был принят публикой, которая наградила режиссера и артистов долгими овациями и криками браво, и затем поделилась впечатлениями на страницах в своих социальных сетях. "Дорогие Антон Хабаров и Карина Андоленко, поздравляю вас с прекрасным спектаклем и великолепными ролями! Сергей Витальевич, с премьерой!", - написала Катерина Шпица в своем Инстаграм. "Потрясающий спектакль "Дядя Ваня" Сергея Безрукова. Изумительный. Смелый и отчаянный! Спасибо!" - поделился впечатлением актер Игорь Миркурбанов.Пьеса Антона Чехова "Дядя Ваня" не сходит с подмостков и киноэкранов более 120 лет, но не теряет своей актуальности, и каждый режиссер открывает в ней все новые пласты и проблемы. Сергей Безруков предлагает зрителю исследование драмы человеческой души, лишённой взаимной любви. Свой взгляд создатели спектакля обращают не на "драму провинциальной жизни" - главной темой спектакля становится поиск спасения, возможного только в любви. И в вере, дарующей эту любовь. Главный герой, Иван Петрович Войницкий, к своим 47 годам приходит к горькому осознанию, что жизнь прошла бессмысленно, отдана в жертву бездарному Серебрякову, которым он прежде восхищался. Войницкий отчаянно бунтует и пытается найти спасение в любви, но время потеряно безвозвратно… Постановка Сергея Безрукова – об упущенных возможностях, о потерянном времени, о жизни, потраченной на пустяки и заполненной миражами. Спектакль полон символов и образов, среди которых самый яркий – огромные качели в форме лодки. Они раскачиваются, как метроном, отмеряющий уходящее время, на них происходят самые яркие события в жизни героев. Раскачивая на качелях Елену Андреевну, Войницкий признается ей в любви. Здесь, в этой "любовной лодке", в ней просыпается "русалочья кровь", здесь же происходит ее "грехопадение" - свидание с Астровым. А в финале "любовная лодка" становится для дяди Вани этакой ладьей Харона, на которой он уплывает из жизни, где не осталось надежд на любовь. Анна Матисон, которая выступила в этой постановке как соавтор сценографии и художник по костюмам, рассказала, как возникли те или иные образы и символы в сценографическом решении спектакля: "Это сцены из деревенской жизни, поэтому хотелось, чтобы это выглядело очень просто, бытово, максимально не пафосно. Я люблю символизм, и символы тут присутствуют в большом количестве, хотя всегда лучше их не расшифровывать. Первым возник образ оклада без иконы, потом лампада, сменяющаяся электрической лампочкой, которая будет гореть только от наших усилий. Основа сценографии – качели, они прописаны в самой пьесе, поэтому их довольно часто можно увидеть в постановках "Дяди Вани", но мы тоже превратили их в полифонический символ". Необычно решены в спектакле и образы главных героев. Как подчеркивает Сергей Безруков, для него как для худрука и как режиссера-педагога важно, чтобы у актеров появились новые краски в актерской палитре, чтобы они попробовали то, чего никогда раньше не делали.Карине Андоленко, исполняющей роль Елены Андреевны, для этой работы пришлось разучить произведения Шопена и Чайковского: по замыслу режиссера, ее героиня – талантливая пианистка, которая пожертвовала своей карьерой ради мужа: "Мы очень хотели отойти от стереотипа восприятия этого персонажа как эгоистичной бездарной особы, непонятно почему, вероятно, из тщеславия вышедшей замуж за старого профессора. Сергей Витальевич хотел, чтобы я сделала совершенно другую Елену Андреевну, мне кажется такой трактовки еще не было. В моей героине есть внутренняя чистота, и самое главное - талант и вера", - рассказывает Карина Андоленко. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы