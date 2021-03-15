https://ria.ru/20210315/bezrukov-1601191643.html

"Надеюсь, что доживу": Безруков рассказал о финансовых проблемах

"Надеюсь, что доживу": Безруков рассказал о финансовых проблемах

Актер Сергей Безруков в эфире НТВ рассказал о финансовых трудностях из-за многолетней ипотеки на квартиру в Москве. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T06:38

2021-03-15T06:38

2021-03-15T06:38

шоубиз

россия

ипотека

сергей безруков

москва

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"Надеюсь, что доживу": Безруков рассказал о серьезных проблемах

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Актер Сергей Безруков в эфире НТВ рассказал о финансовых трудностях из-за многолетней ипотеки на квартиру в Москве.Артист отказался раскрыть срок выплаты кредита. Собеседник телеканала лишь сообщил, что он составляет более 15 лет.Также артист рассказал, что банк предоставлял ему ипотечные каникулы, которые "спасали" актера, но сейчас они закончились и никаких льгот у артиста нет.Ради досрочных платежей по ипотеке Безруков теперь даже рассматривает предложения о съемках в рекламе, хотя признает, что раньше был против этого.

https://ria.ru/20200702/1573794496.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ипотека, сергей безруков, москва