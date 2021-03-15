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"Надеюсь, что доживу": Безруков рассказал о финансовых проблемах
"Надеюсь, что доживу": Безруков рассказал о финансовых проблемах
Актер Сергей Безруков в эфире НТВ рассказал о финансовых трудностях из-за многолетней ипотеки на квартиру в Москве. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T06:38
2021-03-15T06:38
шоубиз
россия
ипотека
сергей безруков
москва
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"Надеюсь, что доживу": Безруков рассказал о серьезных проблемах
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Актер Сергей Безруков в эфире НТВ рассказал о финансовых трудностях из-за многолетней ипотеки на квартиру в Москве.Артист отказался раскрыть срок выплаты кредита. Собеседник телеканала лишь сообщил, что он составляет более 15 лет.Также артист рассказал, что банк предоставлял ему ипотечные каникулы, которые "спасали" актера, но сейчас они закончились и никаких льгот у артиста нет.Ради досрочных платежей по ипотеке Безруков теперь даже рассматривает предложения о съемках в рекламе, хотя признает, что раньше был против этого.
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россия, ипотека, сергей безруков, москва

"Надеюсь, что доживу": Безруков рассказал о финансовых проблемах

06:38 15.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Безруков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Сергей Безруков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019 - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Актер Сергей Безруков в эфире НТВ рассказал о финансовых трудностях из-за многолетней ипотеки на квартиру в Москве.
Артист отказался раскрыть срок выплаты кредита. Собеседник телеканала лишь сообщил, что он составляет более 15 лет.
"Надеюсь, что я доживу. Поэтому очень важно погасить заранее", — добавил Безруков.
Также артист рассказал, что банк предоставлял ему ипотечные каникулы, которые "спасали" актера, но сейчас они закончились и никаких льгот у артиста нет.
Ради досрочных платежей по ипотеке Безруков теперь даже рассматривает предложения о съемках в рекламе, хотя признает, что раньше был против этого.
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