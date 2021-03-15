WP рассказала, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
01:43 15.03.2021 (обновлено: 02:08 15.03.2021)
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Редакция американской газеты Washington Post назвала причину, по которой президент США Джо Байден до сих пор не позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
По мнению журналистов, таким образом Белый дом пытается побудить главу Украины бороться с повсеместной коррупцией в стране, считая, что это жизненно важно для стабилизации украинской экономики и "сохранения хрупкой независимости Киева" от России.
Издание напомнило, что Зеленский пришел к власти, пообещав бороться с олигархами, проблемами в судебной системе и с организованной преступностью, но после изменил свою политику.
Как пишет издание, украинский лидер уволил реформаторов в своем кабинете и президента центрального банка, а также затормозил судебные реформы и борьбу с олигархами, в частности, действия против Игоря Коломойского. Это, в свою очередь, привело к отказу Международного валютного фонда продолжить выплаты по кредитной сделке на пять миллиардов долларов США, без которых страна, как полагают авторы статьи, вероятно, не сможет выплатить долг в конце этого года.
Кроме того, эта ситуация взволновала союзников Киева в США, считает издание. Журналисты напомнили, что Байден "был решительным сторонником независимости Украины в качестве вице-президента", потребовал увольнения "коррумпированного госпрокурора" и теперь его администрация продолжает эту политику. В частности, о борьбе с коррупцией с Зеленским говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против Коломойского.