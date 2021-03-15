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https://ria.ru/20210315/bayden-1601185706.html
WP рассказала, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
WP рассказала, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
Редакция американской газеты Washington Post назвала причину, по которой президент США Джо Байден до сих пор не позвонил своему украинскому коллеге Владимиру... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T01:43
2021-03-15T02:08
россия
игорь коломойский
владимир зеленский
джо байден
вашингтон (город)
сша
киев
в мире
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Названа причина нежелания Байдена общаться с Зеленским
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Редакция американской газеты Washington Post назвала причину, по которой президент США Джо Байден до сих пор не позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.По мнению журналистов, таким образом Белый дом пытается побудить главу Украины бороться с повсеместной коррупцией в стране, считая, что это жизненно важно для стабилизации украинской экономики и "сохранения хрупкой независимости Киева" от России.Издание напомнило, что Зеленский пришел к власти, пообещав бороться с олигархами, проблемами в судебной системе и с организованной преступностью, но после изменил свою политику.Как пишет издание, украинский лидер уволил реформаторов в своем кабинете и президента центрального банка, а также затормозил судебные реформы и борьбу с олигархами, в частности, действия против Игоря Коломойского. Это, в свою очередь, привело к отказу Международного валютного фонда продолжить выплаты по кредитной сделке на пять миллиардов долларов США, без которых страна, как полагают авторы статьи, вероятно, не сможет выплатить долг в конце этого года.Кроме того, эта ситуация взволновала союзников Киева в США, считает издание. Журналисты напомнили, что Байден "был решительным сторонником независимости Украины в качестве вице-президента", потребовал увольнения "коррумпированного госпрокурора" и теперь его администрация продолжает эту политику. В частности, о борьбе с коррупцией с Зеленским говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против Коломойского.
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россия
вашингтон (город)
сша
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россия, игорь коломойский, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (город), сша, киев, в мире

WP рассказала, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому

01:43 15.03.2021 (обновлено: 02:08 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Николай ЛазаренкоДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Редакция американской газеты Washington Post назвала причину, по которой президент США Джо Байден до сих пор не позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
По мнению журналистов, таким образом Белый дом пытается побудить главу Украины бороться с повсеместной коррупцией в стране, считая, что это жизненно важно для стабилизации украинской экономики и "сохранения хрупкой независимости Киева" от России.
Издание напомнило, что Зеленский пришел к власти, пообещав бороться с олигархами, проблемами в судебной системе и с организованной преступностью, но после изменил свою политику.
Как пишет издание, украинский лидер уволил реформаторов в своем кабинете и президента центрального банка, а также затормозил судебные реформы и борьбу с олигархами, в частности, действия против Игоря Коломойского. Это, в свою очередь, привело к отказу Международного валютного фонда продолжить выплаты по кредитной сделке на пять миллиардов долларов США, без которых страна, как полагают авторы статьи, вероятно, не сможет выплатить долг в конце этого года.
Кроме того, эта ситуация взволновала союзников Киева в США, считает издание. Журналисты напомнили, что Байден "был решительным сторонником независимости Украины в качестве вице-президента", потребовал увольнения "коррумпированного госпрокурора" и теперь его администрация продолжает эту политику. В частности, о борьбе с коррупцией с Зеленским говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против Коломойского.
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