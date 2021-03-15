https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601379483.html
Индонезия отложит использование вакцины AstraZeneca
Индонезия отложит использование вакцины AstraZeneca
Агентство по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Индонезии решило отложить использование вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о нарушении... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T19:29
2021-03-15T19:29
2021-03-15T19:29
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Агентство по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Индонезии решило отложить использование вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о нарушении свертываемости крови после инъекции, сообщает газета Jakarta Globe.Глава агентства Пенни Лукито заявила, что данная мера принята из предосторожности до появления дальнейших рекомендаций от ВОЗ. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин выразил надежду, что ВОЗ как можно скорее даст рекомендации по вакцине, так как ее срок годности истекает в конце мая, пишет газета.Как сообщает газета, Индонезия через механизм COVAX на прошлой неделе получила более 1 миллиона доз вакцины AstraZeneca.
https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601373778.html
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , воз, индонезия, в мире