Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601373778.html
Прокуратура в Италии арестовала партию вакцины AstraZeneca
Прокуратура в Италии арестовала партию вакцины AstraZeneca
Прокуратура итальянского города Биелла наложила арест на партию вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca после смерти учителя музыки, которому... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:50
2021-03-15T18:50
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
astrazeneca
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999114_0:228:2829:1819_1920x0_80_0_0_f04feaeaeaee60d6e0ec59e1a932dccc.jpg
РИМ, 15 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Прокуратура итальянского города Биелла наложила арест на партию вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca после смерти учителя музыки, которому был введен препарат.Прокуроры пьемонтского города открыли расследование по факту летального исхода и наложил и "срочный превентивный арест на партию ABV5811 по всей национальной территории", говорится в их сообщении. Распоряжение правоохранителей последовало после решения региональных властей приостановить применение вакцины из данной партии.Преподаватель музыки Сандро Тоньятти скончался спустя несколько часов после приема вакцины в возрасте 57 лет.Ранее в понедельник президент области Венето Лука Дзайя заявил, что в регион из Пьемонта прибыли подразделения карабинеров из управления по охране здоровья для ареста партии 5811. По его словам, операция, которую он назвал "плохой новостью" и "очередным ударом", касается всей Италии.Агентство LaPresse сообщило, что из центров распределения будут изъяты 393 тысяч доз препарата.На минувшей неделе Итальянское агентство по лекарственным средствам запретило использование в стране доз из партии ABV2856 "в качестве меры предосторожности" до выяснения всех обстоятельств после того, на Сицилии. были зафиксированы три летальных исхода вскоре после прививки от коронавирусной инфекции с использованием препарата АstraZeneca. Расследованием обстоятельств занимаются прокуратуры трех сицилийских городов. Премьер-министр страны Марио Драги позднее указал, что итальянские медицинские власти не нашли доказательства связи между применением данной вакцины и смертью нескольких граждан.Как заявил в понедельник глава Aifa Джорджо Палу, объем запрещенной к применению в Италии партии 2856 вакцины AstraZeneca составляет 250 тысяч доз.Недавно страны ЕС получили очередные крупные партии оксфордской вакцины от AstraZeneca, в частности, партия ABV5300 была отправлена в 17 стран. Власти Австрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Люксембурга в качестве меры предосторожности решили приостановить использование доз из этой партии. В четверг использование препарата приостановили также Дания, Норвегия и Исландия, позже - Нидерланды. В пятницу таким же образом поступила Болгария. Аналогичное решение в отношении доз из партии ABV2856 приняли власти Италии и Румынии.Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) – сообщил, что продолжает расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения, но по-прежнему считает, что пока нет никаких указаний, что именно вакцина могла вызвать такие состояния.
https://ria.ru/20210315/astra-1601371160.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/astrazeneca-1601364299.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999114_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_83ce76da06e2c4f1e2b28c493ea7cac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , италия, в мире

Прокуратура в Италии арестовала партию вакцины AstraZeneca

18:50 15.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИМ, 15 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Прокуратура итальянского города Биелла наложила арест на партию вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca после смерти учителя музыки, которому был введен препарат.
Прокуроры пьемонтского города открыли расследование по факту летального исхода и наложил и "срочный превентивный арест на партию ABV5811 по всей национальной территории", говорится в их сообщении. Распоряжение правоохранителей последовало после решения региональных властей приостановить применение вакцины из данной партии.
Преподаватель музыки Сандро Тоньятти скончался спустя несколько часов после приема вакцины в возрасте 57 лет.
Ранее в понедельник президент области Венето Лука Дзайя заявил, что в регион из Пьемонта прибыли подразделения карабинеров из управления по охране здоровья для ареста партии 5811. По его словам, операция, которую он назвал "плохой новостью" и "очередным ударом", касается всей Италии.
Агентство LaPresse сообщило, что из центров распределения будут изъяты 393 тысяч доз препарата.
Вакцинация вакциной AstraZeneca во Франции - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 18:38
Франция, Италия и ФРГ приостановили использование вакцины AstraZeneca
На минувшей неделе Итальянское агентство по лекарственным средствам запретило использование в стране доз из партии ABV2856 "в качестве меры предосторожности" до выяснения всех обстоятельств после того, на Сицилии. были зафиксированы три летальных исхода вскоре после прививки от коронавирусной инфекции с использованием препарата АstraZeneca. Расследованием обстоятельств занимаются прокуратуры трех сицилийских городов. Премьер-министр страны Марио Драги позднее указал, что итальянские медицинские власти не нашли доказательства связи между применением данной вакцины и смертью нескольких граждан.
Как заявил в понедельник глава Aifa Джорджо Палу, объем запрещенной к применению в Италии партии 2856 вакцины AstraZeneca составляет 250 тысяч доз.
Недавно страны ЕС получили очередные крупные партии оксфордской вакцины от AstraZeneca, в частности, партия ABV5300 была отправлена в 17 стран. Власти Австрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Люксембурга в качестве меры предосторожности решили приостановить использование доз из этой партии. В четверг использование препарата приостановили также Дания, Норвегия и Исландия, позже - Нидерланды. В пятницу таким же образом поступила Болгария. Аналогичное решение в отношении доз из партии ABV2856 приняли власти Италии и Румынии.
Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) – сообщил, что продолжает расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения, но по-прежнему считает, что пока нет никаких указаний, что именно вакцина могла вызвать такие состояния.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 18:00
В ВОЗ отреагировали на ситуацию с вакциной AstraZeneca
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19КоронавирусыAstraZenecaИталияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие для признания Крыма на Западе
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
01:48Суд восстановил обязательства Осиповой по привозу детей в США
Лента новостейМолния