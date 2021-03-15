https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601373778.html

Прокуратура в Италии арестовала партию вакцины AstraZeneca

Прокуратура в Италии арестовала партию вакцины AstraZeneca

Прокуратура итальянского города Биелла наложила арест на партию вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca после смерти учителя музыки, которому... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T18:50

2021-03-15T18:50

2021-03-15T18:50

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

коронавирусы

astrazeneca

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999114_0:228:2829:1819_1920x0_80_0_0_f04feaeaeaee60d6e0ec59e1a932dccc.jpg

РИМ, 15 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Прокуратура итальянского города Биелла наложила арест на партию вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca после смерти учителя музыки, которому был введен препарат.Прокуроры пьемонтского города открыли расследование по факту летального исхода и наложил и "срочный превентивный арест на партию ABV5811 по всей национальной территории", говорится в их сообщении. Распоряжение правоохранителей последовало после решения региональных властей приостановить применение вакцины из данной партии.Преподаватель музыки Сандро Тоньятти скончался спустя несколько часов после приема вакцины в возрасте 57 лет.Ранее в понедельник президент области Венето Лука Дзайя заявил, что в регион из Пьемонта прибыли подразделения карабинеров из управления по охране здоровья для ареста партии 5811. По его словам, операция, которую он назвал "плохой новостью" и "очередным ударом", касается всей Италии.Агентство LaPresse сообщило, что из центров распределения будут изъяты 393 тысяч доз препарата.На минувшей неделе Итальянское агентство по лекарственным средствам запретило использование в стране доз из партии ABV2856 "в качестве меры предосторожности" до выяснения всех обстоятельств после того, на Сицилии. были зафиксированы три летальных исхода вскоре после прививки от коронавирусной инфекции с использованием препарата АstraZeneca. Расследованием обстоятельств занимаются прокуратуры трех сицилийских городов. Премьер-министр страны Марио Драги позднее указал, что итальянские медицинские власти не нашли доказательства связи между применением данной вакцины и смертью нескольких граждан.Как заявил в понедельник глава Aifa Джорджо Палу, объем запрещенной к применению в Италии партии 2856 вакцины AstraZeneca составляет 250 тысяч доз.Недавно страны ЕС получили очередные крупные партии оксфордской вакцины от AstraZeneca, в частности, партия ABV5300 была отправлена в 17 стран. Власти Австрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Люксембурга в качестве меры предосторожности решили приостановить использование доз из этой партии. В четверг использование препарата приостановили также Дания, Норвегия и Исландия, позже - Нидерланды. В пятницу таким же образом поступила Болгария. Аналогичное решение в отношении доз из партии ABV2856 приняли власти Италии и Румынии.Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) – сообщил, что продолжает расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения, но по-прежнему считает, что пока нет никаких указаний, что именно вакцина могла вызвать такие состояния.

https://ria.ru/20210315/astra-1601371160.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/astrazeneca-1601364299.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , италия, в мире