https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601373097.html

Италия приостановила применение вакцины AstraZeneca

Италия приостановила применение вакцины AstraZeneca

Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) вслед за другими европейскими странами временно прекратило применение вакцины от коронавируса компании... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T18:47

2021-03-15T18:47

2021-03-15T19:07

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

италия

в мире

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РИМ, 15 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) вслед за другими европейскими странами временно прекратило применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca."Aifa решило распространить запрет на использование вакцины AstraZeneca в качестве временной меры предосторожности на всей территории страны до сообщений EMA (Европейского агентства по лекарственным препаратам – ред.). Это решение было принято в соответствии с аналогичными мерами, принятыми другими европейскими странами", – говорится в коммюнике регулятора.Как сообщили журналистам источники в министерстве здравоохранения страны, решение приостановить применение препарата было принято после разговора между премьер-министром Марио Драги и министром здравоохранения Роберто Сперанцей. В понедельник Сперанца провел переговоры с коллегами из Германии, Франции и Испании.Ранее в понедельник прокуратура итальянского города Биелла наложила арест на партию вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca после смерти учителя музыки, которому был введен препарат.Прокуроры пьемонтского города открыли расследование по факту летального исхода и наложил и "срочный превентивный арест на партию ABV5811 по всей национальной территории", говорится в их сообщении.Преподаватель музыки Сандро Тоньятти скончался спустя несколько часов после приема вакцины в возрасте 57 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/astrazeneca-1601364299.html

https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601361744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , италия, в мире