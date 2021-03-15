https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601361744.html
Главный санврач Украины заболел COVID-19 после прививки AstraZeneca
Главный санврач Украины заболел COVID-19 после прививки AstraZeneca
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что у него выявили коронавирус COVID-19 на 13-й день после прививки AstraZeneca Covishield, произведенной в РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T17:45
2021-03-15T17:45
2021-03-15T17:51
распространение коронавируса
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astrazeneca
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КИЕВ, 15 мар - РИА Новости. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что у него выявили коронавирус COVID-19 на 13-й день после прививки AstraZeneca Covishield, произведенной в Индии."Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы", - написал он на своей странице в Facebook.Он добавил, что уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений. Ляшко сказал, что сейчас находится на больничном.
https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601354633.html
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здоровье - общество, astrazeneca , украина, в мире