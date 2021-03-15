https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601349012.html

В Норвегии медик умер после прививки вакциной AstraZeneca

В Норвегии медик умер после прививки вакциной AstraZeneca

В Осло скончался один из трех медиков, госпитализированных после прививки вакциной компании AstraZeneca, сообщил медицинский директор норвежского Агентства... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:52

2021-03-15T16:52

2021-03-15T17:31

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МУРМАНСК, 15 мар — РИА Новости. В Осло скончался один из трех медиков, госпитализированных после прививки вакциной компании AstraZeneca, сообщил медицинский директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен.Он отметил, что сейчас специалисты изучают все сообщения об образовании тромбов у привившихся, независимо от производителя вакцины. "Мы просим, чтобы медицинский персонал сообщал о подобных случаях незамедлительно. Университетская клиника выясняет, существуют ли общие особенности между тремя госпитализированными пациентами, у которых появились тромбы. Также сравниваются эти случаи с другими, выявленными за границей", — сказал Мадсен.По его словам, специалисты сходятся во мнении, что через 14 дней после вакцинации риск проявления побочных эффектов крайне низок. Заболевшие получили только одну дозу вакцины, были здоровы и имели сходную симптоматику. Расследование случаев побочных эффектов проходит и на национальном, и на европейском уровне, добавил Мадсен.В целом же норвежский регулятор получил около тысячи сообщений о различных побочных эффектах после прививки. "В основном они касаются легких побочных эффектов, однако несколько жалоб необходимо рассмотреть более пристально", — заключил представитель агентства.Известно, что уже более 120 тысяч норвежцев привиты препаратом AstraZeneca. Но на прошлой неделе местные власти приостановили вакцинацию после сообщений о возможном образовании тромбов у привившихся. Такое же решение приняли в Австрии, Дании, Исландии, Литве, Латвии, Эстонии, Люксембурге, Нидерландах, Болгарии и других европейских странах. Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что расследует все случаи тромбоэмболических осложнений после прививки, но по-прежнему считает, что пока нет доказательств того, что их вызвала именно вакцина AstraZeneca. В самой компании утверждают, что препарат безопасен, а число случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, уже получивших вакцину, ниже, чем можно было бы ожидать среди населения в целом.

https://ria.ru/20210312/tromby-1600986503.html

https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601347906.html

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здоровье - общество, astrazeneca , норвегия, в мире