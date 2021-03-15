https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601314767.html

В Еврокомиссии оценили ситуацию вокруг вакцины AstraZeneca

В Еврокомиссии оценили ситуацию вокруг вакцины AstraZeneca

Европейская комиссия полагается на мнение экспертов из европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА в вопросе оценки безопасности вакцины AstraZeneca и РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:48

2021-03-15T14:48

2021-03-15T15:22

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

евросоюз

австрия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600979802_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_762dcbc18b30c5605c929a0e6f587f31.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Европейская комиссия полагается на мнение экспертов из европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА в вопросе оценки безопасности вакцины AstraZeneca и призывает следовать ее рекомендациям.Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование одной партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали некоторые другие страны Евросоюза. При этом лекарственный регулятор ЕС в своем комментарии подчеркнул, что проводит расследование зарегистрированных инцидентов после вакцинации AstraZeneca и считает, что на время проведения расследования вакцинацию препаратом можно продолжать."В вопросе мониторинга качества вакцин мы полагаемся на научное мнение экспертов ЕМА. ЕМА оценивает качество и эффективность вакцин не только для авторизации на рынке, но и в процессе постоянного мониторинга использования вакцин уже после авторизации. ЕМА работает над этим, они уже выпустили свое мнение по AstraZeneca, они продолжат мониторить ситуацию и позднее обновят свою позицию. Мы считаем, что в этом вопросе необходимо следовать позиции и рекомендациям ЕМА", - сказал представитель ЕМА.

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , евросоюз, австрия, в мире