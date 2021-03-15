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В Еврокомиссии оценили ситуацию вокруг вакцины AstraZeneca
В Еврокомиссии оценили ситуацию вокруг вакцины AstraZeneca
Европейская комиссия полагается на мнение экспертов из европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА в вопросе оценки безопасности вакцины AstraZeneca и РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:48
2021-03-15T15:22
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
евросоюз
австрия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Европейская комиссия полагается на мнение экспертов из европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА в вопросе оценки безопасности вакцины AstraZeneca и призывает следовать ее рекомендациям.Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование одной партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали некоторые другие страны Евросоюза. При этом лекарственный регулятор ЕС в своем комментарии подчеркнул, что проводит расследование зарегистрированных инцидентов после вакцинации AstraZeneca и считает, что на время проведения расследования вакцинацию препаратом можно продолжать."В вопросе мониторинга качества вакцин мы полагаемся на научное мнение экспертов ЕМА. ЕМА оценивает качество и эффективность вакцин не только для авторизации на рынке, но и в процессе постоянного мониторинга использования вакцин уже после авторизации. ЕМА работает над этим, они уже выпустили свое мнение по AstraZeneca, они продолжат мониторить ситуацию и позднее обновят свою позицию. Мы считаем, что в этом вопросе необходимо следовать позиции и рекомендациям ЕМА", - сказал представитель ЕМА.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , евросоюз, австрия, в мире

В Еврокомиссии оценили ситуацию вокруг вакцины AstraZeneca

14:48 15.03.2021 (обновлено: 15:22 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Европейская комиссия полагается на мнение экспертов из европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА в вопросе оценки безопасности вакцины AstraZeneca и призывает следовать ее рекомендациям.
Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование одной партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали некоторые другие страны Евросоюза. При этом лекарственный регулятор ЕС в своем комментарии подчеркнул, что проводит расследование зарегистрированных инцидентов после вакцинации AstraZeneca и считает, что на время проведения расследования вакцинацию препаратом можно продолжать.
"В вопросе мониторинга качества вакцин мы полагаемся на научное мнение экспертов ЕМА. ЕМА оценивает качество и эффективность вакцин не только для авторизации на рынке, но и в процессе постоянного мониторинга использования вакцин уже после авторизации. ЕМА работает над этим, они уже выпустили свое мнение по AstraZeneca, они продолжат мониторить ситуацию и позднее обновят свою позицию. Мы считаем, что в этом вопросе необходимо следовать позиции и рекомендациям ЕМА", - сказал представитель ЕМА.
 
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